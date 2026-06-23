社会学者西田亮介「『萎縮のマッチポンプ』を煽るだけで何の問題解決にもつながらない」朝日新聞の沖縄平和学習に関する1面報道をバッサリ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

西田亮介氏が自身のYouTubeチャンネルで「朝日新聞は全く説明不足の「平和学習が萎縮！」1面大型記事（2面でも展開）。平和学習、政治教育における「萎縮のマッチポンプ」を生み出すな！ 2026/06/23【15分で深掘る時事問題】」を公開した。動画では、6月22日付の朝日新聞朝刊1面に掲載された、沖縄の平和学習に関する記事を取り上げ、その報道姿勢に強い疑問を呈している。



動画の冒頭で西田氏は、6月22日付け朝日新聞朝刊1面の大きな見出しを紹介。この記事は、辺野古での抗議船転覆事故に遭遇した修学旅行生の平和学習に対し、文科省が「教育基本法違反」の見解を示したことを受け、他校でも沖縄での基地見学を避ける動きが出ていると報じたものだ。



西田氏はこの報道内容について、文科省は学校側に何らかの行政処分を下したわけではなく、あくまで見解を取りまとめて公表し、学校と第三者委員会に自主的な解決を求めたに過ぎないと事実関係を整理した。



その上で、文科省が問題視したのは、現在進行形の政治的対立がある米軍基地移設問題を一方的な視点で扱ったことであり、一般的な平和教育や政治教育そのものを否定したわけではないと解説。文科省や所管の京都府も、これまでのガイドラインに照らし合わせて丁寧にアプローチしているにもかかわらず、朝日新聞がそれらには言及しないままに「萎縮が広がっている」と大々的に報じていることに違和感を表明した。



こうした報道姿勢に対し、西田氏は「かえって萎縮加速しません？」と指摘。「マッチポンプだと思いません？」と語り、メディア自らが過剰に騒ぎ立てて現場の不安を煽っている構造を厳しく批判した。



さらに西田氏は、社会の木鐸を自任するのであれば、法的な理路や文科省の正確な意図を読者に丁寧に説明するべきだと主張。今回の朝日新聞の報道は「何の問題解決にもつながらない」と一刀両断し、不安を煽るだけの記事のあり方に対して強く警鐘を鳴らした。