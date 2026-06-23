「根拠がありません」社会学者西田亮介が維新の大学300校統廃合案をバッサリ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

西田亮介氏が自身のYouTubeチャンネルで「【維新の大学300校統廃合提案】財務省財政審財政制度分科会の今年度提案の焼き直しと思い出される『「恋愛病院」を見守る会』、、、2026/06/17」を公開した。日本維新の会が打ち出した「大学300校の統廃合」という提案について、その根拠の乏しさと日本の高等教育が抱える構造的な問題を鋭く指摘している。



動画冒頭で西田氏は、維新の提案が春先に財務省が打ち出した「250校の統廃合」の焼き直しであると指摘。「250削減とか300削減って、何か根拠あるんですかと言うと、基本的には根拠がありません」と切り捨てた。少子化が進む一方で、4年制大学への進学需要はかつての4割から現在では6割に増加しており、大学進学者の実数はむしろ増えているという現状を説明した。



さらに、日本の高等教育における家計負担の重さや、都市と地方、男女間の進学率格差といった根本的な課題に言及。「そもそも国が高等教育の振興をサボってきた」と国の政策を批判し、単に大学の数を減らせば解決する問題ではないと強調した。また、私学助成金などの仕組みを解説しつつ、「何をしたいのか、何をするために減らすのかさっぱりわかんない」と、目的が不明確な削減論に疑問を投げかけた。



最後に西田氏は、本当に学生数を調整する必要があるならば、大学という法人自体を潰すのではなく、学生の「定員を減らす」という議論をすべきだと提言。教育政策という名のもとに、十分な根拠なく進められる統廃合の議論に対して、多角的な視点からアプローチすることの重要性を説き、動画を締めくくった。