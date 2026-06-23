【東京ばにゃ奈】仲間の「ナポリ」がボールチェーン付きぬいぐるみに！
東京ばな奈ワールド」とCHOCOLATE Inc.が共同開発したオリジナルキャラクター「東京ばにゃ奈」。2026年7月1日（水）より公式オンラインショップ「パクとモグ」、「東京ばな奈s（JR東京駅 八重洲地下中央改札外）」にて『東京ばにゃ奈 ボールチェーン付きぬいぐるみ ナポリ』が発売される。
＞＞＞ナポリのボールチェーン付きぬいぐるみをチェック！（写真8点）
東京ばな奈の新しいキャラクターとして誕生した「東京ばにゃ奈」。「ばな奈」ではなく「ばにゃ奈」です。あま〜いものを食べすぎてまんまるになってしまったばにゃ奈たち。とっても可愛いのにちょっとドジな姿が愛されている。
昨年8月には「ばにゃ奈」のぬいぐるみが第1弾として登場。「推しのぬいぐるみも欲しい」「ほかの子も家にお迎えしたい」と多くのご要望があったという。
そんな声にお応えして、今回は第4弾として「ナポリ」のぬいぐるみが誕生した。7月1日（水）より販売が開始される。そして、来月も新たなぬいぐるみが登場するかも……！ ということなので続報もお見逃しなく。
それぞれ性格が違うばにゃ奈たち。「ナポリ」の性格は、キザ系ドジ。イタリアンな風を吹かせる。そんな「ナポリ」がぬいぐるみになった。トマトのような赤い毛並みに、バジルのような緑の目。くるりんとカールした太い眉毛がチャームポイントだ。
東京ばな奈みたいなまんまるふかふかボディに、もっちりとした大きなしっぽ。しかも、しっかり自立する。
重ねるとキャットタワーのようになるパッケージにも注目だ。
＞＞＞ナポリのボールチェーン付きぬいぐるみをチェック！（写真8点）
東京ばな奈の新しいキャラクターとして誕生した「東京ばにゃ奈」。「ばな奈」ではなく「ばにゃ奈」です。あま〜いものを食べすぎてまんまるになってしまったばにゃ奈たち。とっても可愛いのにちょっとドジな姿が愛されている。
そんな声にお応えして、今回は第4弾として「ナポリ」のぬいぐるみが誕生した。7月1日（水）より販売が開始される。そして、来月も新たなぬいぐるみが登場するかも……！ ということなので続報もお見逃しなく。
それぞれ性格が違うばにゃ奈たち。「ナポリ」の性格は、キザ系ドジ。イタリアンな風を吹かせる。そんな「ナポリ」がぬいぐるみになった。トマトのような赤い毛並みに、バジルのような緑の目。くるりんとカールした太い眉毛がチャームポイントだ。
東京ばな奈みたいなまんまるふかふかボディに、もっちりとした大きなしっぽ。しかも、しっかり自立する。
重ねるとキャットタワーのようになるパッケージにも注目だ。
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