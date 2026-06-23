「手加減したパンチになっている」元世界王者・京口紘人の体を徹底検証、関節ケアの第一人者が驚きの事実を指摘

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣」が「足首をケアすれば肩の痛みは変わる!?元世界王者・京口紘人のパンチ力と体を徹底検証」を公開。元プロボクサーで世界2階級制覇王者の京口紘人氏をゲストに迎え、パンチングマシンの数値が関節整体の施術でどう変化するかを検証した。



動画前半では、渋谷のゲームセンターで京口氏がパンチングマシンに挑戦。本気のパンチで「100」を叩き出し、周囲を驚かせる場面も。



その後、場所を移して角田氏による体の状態チェックが行われた。京口氏が現役時代から抱える腸脛靭帯の不安について語ると、角田氏は「『怖い』は筋出力を勝手に落とす脳の制御が加わる」と指摘。さらにテストを行うと、右足首の不安定さや、右の前鋸筋（ボクサー筋）の出力が落ちていることが判明した。アシスタントのあすみん氏は「右パンチが一番強いのに、右の前鋸筋のパワーが少ない」と驚きの、角田氏は現在のパンチは本来の力を出し切れていない「手加減したパンチ」であると分析する。



施術では、ボクシングにおける下半身の重要性を解説。「股関節は足首が実権を握っている」と語り、足首や腸脛靭帯の滑走性を丁寧に改善していく。



ガチガチだった腸脛靭帯がほぐれ、「気持ちいい」と笑顔を見せる京口氏。元世界王者の体を徹底解剖し、関節の繋がりという驚きの視点からパフォーマンス向上の可能性を探る、興味深い内容となっている。