この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「ぴょろ先生のプログラミング教室」が、「【初心者向け・小学生でもわかる】関数（定義）って何？わかりやすく解説！」を公開した。動画では、プログラミング教室長のぴょろ先生が、初心者がつまずきやすい「関数」と「引数」の概念を解説。関数とは「プログラムをまとめることができる」機能であるという核心的な結論を提示している。



関数とは一体どのようなものなのか。ぴょろ先生は、この難解な概念を日常の身近な家電である「洗濯機」に例えて解説する。洗濯機は洗濯物を入れてボタンを押すだけで、一連の作業を自動で行う。これをプログラムに置き換え、「洗濯」という関数を実行すれば、「洗濯を始めます」から「洗濯が終わりました」までの処理が自動で完了すると説明した。



さらに関数をより便利に使うための要素として「引数（ひきすう）」を紹介。引数は「関数の中で使える変数」であり、処理の一部を自由に変更できる役割を持つ。例えば、「制服」や「ジーンズ」といった異なる引数を渡すことで、同じ「洗濯」関数を使っても、「制服の洗濯を始めます」「ジーンズの洗濯を始めます」と異なる出力を得られるという。



動画の後半では、ビジュアルプログラミング言語であるスクラッチを用いた実践的な解説が行われる。スクラッチの「ブロックをつくる（定義）」機能が関数に該当することを説明し、引数を複数追加する手順や、値を入力する順番を間違えないための注意点を、実際の画面を見せながら丁寧に解説した。



「同じ処理を何回も使いたい時に便利」である関数。ぴょろ先生の「家の中にも関数っぽい動きをするものがたくさんある」という視点は、プログラミング的思考を日常生活と結びつける画期的なアプローチであり、これからプログラミングを学ぶ読者にとって、物事の見方が変わるような気づきを与える内容となっている。