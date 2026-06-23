東京・京橋の国立映画アーカイブは毎年夏に行っている「こども映画館」を今年も開催する。「子供たちが映画館に集まり、みんなと一緒に大きなスクリーンを見つめる映画体験ができる企画」をコンセプトに、上映前には作品の紹介や映画フィルムについての解説なども実施。映画という文化芸術の素晴らしさを大画面で体験することで、豊かな情操と高い映像理解能力（リテラシー）を育むことを目的としている。

7月24、25、31、8月1日の4日間にわたって開催。24日は本の中の世界を旅する兄妹を描いた山村浩二さん作の「バベルの本」（1996年）や、海底から天空まで逃げたウナギと追いかけっこするミュージカルコメディー「てんまのとらやん」（監督中村武雄、河野秋和、71年）などの短編アニメーション、25日には「最初の『ゴジラ』ってどんな映画なの？」をテーマに54年公開の記念すべきシリーズ第1作「ゴジラ」が登場。そして31日には米国の喜劇王バスター・キートンの代表作の1本「キートン将軍」（26年）、8月1日には島津保次郎監督が手掛けた児童向けのサイレント映画「明日天気になぁれ」（29年）が伴奏・弁士付きで上映される。

子供だけでなく大人も楽しめそうなセレクション。夏休み、親子で観賞したい充実のラインアップだ。