お笑いタレントやす子（27）が22日、防災士の資格を取得したことを自身のXで発表した。

「【ご報告】」と題した投稿で、「防災士の資格に合格しました！！引き続き、災害に備えて行きます！！」と決意を記した。

投稿には、日本防災士機構の印が押された通知書類が添えられ、「2026年5月31日実施の防災士資格取得試験結果について、下記の通りご通知致します」「受験者氏名 安井かのん様」「試験結果 合格」と記されていた。

続く投稿では、「私は高卒でちゃんと勉強をしたことがなかったので、楽しかったです！！」とつづった。「完全にプライベートでの取得です笑」とし、「4ヶ月くらい1日2時間から6時間勉強しました！！」と勉強過程を説明。「内容はすっごく幅広く今後役立つことを沢山勉強できたので、オススメです！！」とし、「（PRじゃないです）」とも付け加えた。

高校卒業後、陸上自衛隊に所属していたことでも知られる。3月にはXで、予備自衛官の招集訓練に参加したことを明かしていた。そのためか、普段から防災に対する意識は高く、4月に東北地方三陸沖で起きた地震で津波警報が発表された際には、「津波注意報＝避難、警戒」「津波警報＝即避難」と警報と注意報の対応を簡潔に説明。非難を促し、ハッシュタグで「＃津波」と加えたた投稿をしていた。

また、勉強内容が手書きでぎっしり記したノートも披露。投稿には「勉強が出来る人のノート！！って感じます！！」「お仕事しながらの資格勉強って大変だったよね すごいよ！！」「勉強は多少楽しくないとね。楽しかったと言えるやすこさんすごいです」などと、祝福や称賛の声が多数届いていた。