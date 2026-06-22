意外と知らない大都会の「ちょっと足りない」ターミナル駅の秘密
YouTubeチャンネル「鉄道ビジネスカジュアル 交通」が、「【収集テツシリーズ】大都会にあるのにちょっと足りないターミナル駅」と題した動画を公開した。動画では、大都会に位置しながらも、ターミナル駅としての機能が「ちょっと足りない」駅をピックアップし、その背景にある歴史的・地理的な事情を紐解いている。
動画では、私鉄やJRの路線の終着駅でありながらターミナルとしての機能を十分に果たしていない駅を「ちょっと足りないターミナル」と定義。具体的には、「どこにも接続しない行き当たり線」「手前の駅の方が便利」「都会の中にあるのに閑散としている」といった条件を提示している。
例えば、札幌市営地下鉄の麻生駅は、JR新琴似駅まで約300メートル歩く必要がある。これは、かつてローカル線だった新琴似駅を補う形で地下鉄が麻生駅まで延伸されたものの、その後JR側が発展し、地下鉄側が財政的に苦しくなり延伸できなくなったため、「ちょっと足りないターミナルとなった」と解説された。
また、京阪電車の淀屋橋駅は、大阪の中心である梅田まであと一歩の距離にありながら接続していない。動画では、京阪が「梅田へのアクセス路線を何度も試みました」が、国や地方自治体、ライバル企業によって「京阪梅田線はさえぎられた」と、都市交通の複雑な歴史が語られている。さらに、近鉄の大阪上本町駅は、かつては全国屈指の規模を誇る地上ターミナルだったが、難波線の開業で多くの列車が大阪難波発着に切り替わり、「途中駅的な扱いになってしまった」とその変遷が紹介された。
動画を通して、これらの「ちょっと足りない」駅が、単なる不便な駅ではなく、時代の変化や都市計画、企業間の競争など、様々な歴史的背景によって生み出されたことがわかる。普段何気なく利用している駅の背後にある深い歴史を知ることで、鉄道網の奥深さを再発見できる内容となっている。
動画では、私鉄やJRの路線の終着駅でありながらターミナルとしての機能を十分に果たしていない駅を「ちょっと足りないターミナル」と定義。具体的には、「どこにも接続しない行き当たり線」「手前の駅の方が便利」「都会の中にあるのに閑散としている」といった条件を提示している。
例えば、札幌市営地下鉄の麻生駅は、JR新琴似駅まで約300メートル歩く必要がある。これは、かつてローカル線だった新琴似駅を補う形で地下鉄が麻生駅まで延伸されたものの、その後JR側が発展し、地下鉄側が財政的に苦しくなり延伸できなくなったため、「ちょっと足りないターミナルとなった」と解説された。
また、京阪電車の淀屋橋駅は、大阪の中心である梅田まであと一歩の距離にありながら接続していない。動画では、京阪が「梅田へのアクセス路線を何度も試みました」が、国や地方自治体、ライバル企業によって「京阪梅田線はさえぎられた」と、都市交通の複雑な歴史が語られている。さらに、近鉄の大阪上本町駅は、かつては全国屈指の規模を誇る地上ターミナルだったが、難波線の開業で多くの列車が大阪難波発着に切り替わり、「途中駅的な扱いになってしまった」とその変遷が紹介された。
動画を通して、これらの「ちょっと足りない」駅が、単なる不便な駅ではなく、時代の変化や都市計画、企業間の競争など、様々な歴史的背景によって生み出されたことがわかる。普段何気なく利用している駅の背後にある深い歴史を知ることで、鉄道網の奥深さを再発見できる内容となっている。
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