イタリアバレーボール連盟（FIPAV）は21日（日）、ネーションズリーグ（VNL）2026の第2週スロベニア大会の男子イタリア代表メンバーを発表した。

6月3日（水）から開幕したVNL2026。イタリア代表は、フェルディナンド・デ・ジョルジ監督指揮のもと、第1週のカナダ大会初戦でフランス代表に負れるも、ドイツ代表、トルコ代表、アメリカ代表に3連勝。3勝1敗の成績で終え、FIVBランキングではポーランド代表を抜いて1位となった。

第2週のメンバーには2025年に右手小指の大ケガをしたアウトサイドヒッターのダニエレ・ラヴィアが約11カ月ぶりに復帰。一方で第1週で登録外だったセッターのシモーネ・ジャネッリやアウトサイドヒッターのアレッサンドロ・ミキエレットは引きつづき登録外となっている。

なお、イタリアは24日（水）20:00よりブルガリア代表と、25日（木）23:30よりウクライナ代表、27日（土）3:00よりブラジル代表、29日（月）3:30より開催国のスロベニア代表と対戦する。

■男子イタリア代表 ネーションズリーグ2026 スロベニア大会 ロスター

▼アウトサイドヒッター

フランチェスコ・サニ

マッティア・ボットロ

ダニエレ・ラヴィア

ルカ・ポッロ





▼ミドルブロッカー

ジャンルカ・ガラッシ

ロレンツォ・コルテシア

ジョヴァンニ・サンギネッティ

レアンドロ・モスカ





▼セッター

パオロ・ポッロ

リカルド・スベルトリ





▼オポジット

カミル・リフリツキ

アレッサンドロ・ボボレンタ





▼リベロ

ガブリエレ・ラウレンツァーノ

ドメニコ・パーチェ

