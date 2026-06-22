FIVBランク1位の男子イタリア代表がVNL第2週のメンバーを発表！ ラヴィアが約1年ぶりの復帰
イタリアバレーボール連盟（FIPAV）は21日（日）、ネーションズリーグ（VNL）2026の第2週スロベニア大会の男子イタリア代表メンバーを発表した。
6月3日（水）から開幕したVNL2026。イタリア代表は、フェルディナンド・デ・ジョルジ監督指揮のもと、第1週のカナダ大会初戦でフランス代表に負れるも、ドイツ代表、トルコ代表、アメリカ代表に3連勝。3勝1敗の成績で終え、FIVBランキングではポーランド代表を抜いて1位となった。
第2週のメンバーには2025年に右手小指の大ケガをしたアウトサイドヒッターのダニエレ・ラヴィアが約11カ月ぶりに復帰。一方で第1週で登録外だったセッターのシモーネ・ジャネッリやアウトサイドヒッターのアレッサンドロ・ミキエレットは引きつづき登録外となっている。
なお、イタリアは24日（水）20:00よりブルガリア代表と、25日（木）23:30よりウクライナ代表、27日（土）3:00よりブラジル代表、29日（月）3:30より開催国のスロベニア代表と対戦する。
■男子イタリア代表 ネーションズリーグ2026 スロベニア大会 ロスター
▼アウトサイドヒッター
フランチェスコ・サニ
マッティア・ボットロ
ダニエレ・ラヴィア
ルカ・ポッロ
▼ミドルブロッカー
ジャンルカ・ガラッシ
ロレンツォ・コルテシア
ジョヴァンニ・サンギネッティ
レアンドロ・モスカ
▼セッター
パオロ・ポッロ
リカルド・スベルトリ
▼オポジット
カミル・リフリツキ
アレッサンドロ・ボボレンタ
▼リベロ
ガブリエレ・ラウレンツァーノ
ドメニコ・パーチェ