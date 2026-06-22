俳優の小栗旬（43）が21日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。4人の子供たちとのやりとりについて話した。

2012年に女優の山田優と結婚し、現在12歳、9歳、6歳、4歳の子供がいる小栗。子育ての話題になり、「子供たちを見てると、情報収集に関してだけはもの凄いスピードが速い」と切り出した。

「ちょっと“踊りがやりたい”なんて言ったら、パッといろんな踊りの画像とかが出て来て、それこそ振付を教えてくれるみたいな」といい、「子供たちはどんどん興味があることに進んで行けるからうらやましい」と話した。

しかしMCの「EXIT」兼近が「言われたりするんですか？“何も知らないじゃん”みたいな」と話を向けると、小栗は「言われる言われる」と苦笑い。「“えっ知らないの？”みたいな。最近それこそ」と、大人にも大流行中のシールブームに触れ、「もう全然ついていけない」と嘆いた。

そして「“なんでそんなにシールがほしいのか分からない”って言うと、凄い批判されるんだよ」と小栗。笑顔を見せながらも「子供って基本マウントを取りたいから、なんでそんなに勝ちたいかね」と首をかしげた。

とはいえ「でもこういうことで競争感覚とかを養って行くのも重要なのかな」と理解を示しつつ、「自分も負けたくないっていう気持ちでやって来た部分もある」と告白。「最近勝ち負けとかを全然気にしないから、もうそんなに怒りなさんな、みたいになるんだよね」と楽しそうに語っていた。