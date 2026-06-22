ハライチ・岩井勇気、18歳下・奥森皐月との結婚を決めた理由明かす「これあまり言ってないんですけど…」
お笑いコンビ・ハライチの岩井勇気（39）が、20日放送のTBS系バラエティー『人生最高レストラン』（後11：30）に出演。18歳下の妻でタレントの奥森皐月（22）との結婚を決めた理由を明かした。
【写真】仲良く寄り添う岩井勇気＆奥森皐月
2人は2023年11月、岩井が37歳、奥森が19歳の時に結婚を電撃発表。年の差婚が話題を呼んだ。岩井は奥森とは番組での共演で出会ったという。奥森が、お笑いが好きでハライチのラジオを聞いていたといい、卒業と同時に食事に誘われたそう。
岩井は、成人前だったことから2人での食事は断っていたというが「泣かれちゃった時があって。電話ですね」と、18歳を過ぎてから食事に行くようになったそう。
「付き合うんだったら両親にあいさつさせてくれ」と、岩井は両親とも面会。「娘の自由なんで」と声を掛けられたという。
その後、交際をスタート。その後「“これ、どうする？”みたいな。“普通にデートしてるし、これ明るみになっちゃうけど、どうしようか？”っていった時に、俺からは“結婚しよう”って言えなかったですよね」という。その理由について「若いし、ここで結婚しちゃうと将来決めるじゃないですか」と説明した。
そんな中で「向こうから“結婚しようよ”って言われて」と明かした。そこで岩井は「自分の将来決めちゃうっていうことを分かんない子じゃないから、この年でそれ言うってカッコいいなと思って」と結婚を前向きに考えるようになったことを話していた。
さらに「これあまり言ってないんですけど…」とした上で、「結婚の発表は、20歳まで待った方がいいんじゃないか」と岩井が奥森に伝えていたと明かした。その際「奥さんが“いやいや、19（歳）の方が面白いでしょ”」と言われたそう。
相方の澤部佑が「芸人が縮こまって“20歳まで”って言ってたら」とツッコミを入れると、岩井は「“カッコよ”ってなって」と答えた。澤部は「芸人の嫁だなあ」と話し、岩井は「それで結婚を決めましたね」と結婚を決めた理由になったことを伝えていた。
【写真】仲良く寄り添う岩井勇気＆奥森皐月
2人は2023年11月、岩井が37歳、奥森が19歳の時に結婚を電撃発表。年の差婚が話題を呼んだ。岩井は奥森とは番組での共演で出会ったという。奥森が、お笑いが好きでハライチのラジオを聞いていたといい、卒業と同時に食事に誘われたそう。
「付き合うんだったら両親にあいさつさせてくれ」と、岩井は両親とも面会。「娘の自由なんで」と声を掛けられたという。
その後、交際をスタート。その後「“これ、どうする？”みたいな。“普通にデートしてるし、これ明るみになっちゃうけど、どうしようか？”っていった時に、俺からは“結婚しよう”って言えなかったですよね」という。その理由について「若いし、ここで結婚しちゃうと将来決めるじゃないですか」と説明した。
そんな中で「向こうから“結婚しようよ”って言われて」と明かした。そこで岩井は「自分の将来決めちゃうっていうことを分かんない子じゃないから、この年でそれ言うってカッコいいなと思って」と結婚を前向きに考えるようになったことを話していた。
さらに「これあまり言ってないんですけど…」とした上で、「結婚の発表は、20歳まで待った方がいいんじゃないか」と岩井が奥森に伝えていたと明かした。その際「奥さんが“いやいや、19（歳）の方が面白いでしょ”」と言われたそう。
相方の澤部佑が「芸人が縮こまって“20歳まで”って言ってたら」とツッコミを入れると、岩井は「“カッコよ”ってなって」と答えた。澤部は「芸人の嫁だなあ」と話し、岩井は「それで結婚を決めましたね」と結婚を決めた理由になったことを伝えていた。