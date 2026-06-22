7人組女性アイドルグループ「煌めき☆アンフォレント」公式が22日までに更新され、SNS上の不適切な投稿について謝罪した。

2015年に「三重のご当地アイドル」として結成され、20年にメジャーデビュー。17年に日本ご当地アイドル活性協会「ご当地アイドル殿堂入り」に認定された。

運営は今月20日、「ヲタクの皆さん、ステージを観てください」とSNSに投稿。この投稿にファンが「不愉快」とコメントすると、公式が「お前が不愉快だよ」などとする返信を送り、物議を醸していた。

騒動を受け、運営は「この度、煌めき☆アンフォレント公式アカウントにおいて不適切な投稿が行われ、一部の皆様にご不快な思いとご心配をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます」と長文の謝罪文を発表。

「確認したところ、担当者がアカウントを誤って使用したことによるものでした。再発防止のため、当該担当者につきましては一定期間アカウントへのログインを禁止し、運用体制の見直しを行います」とし、「また、本件によりご不快な思いをされた方へは、6月29日（月）にZepp DiverCityにて開催いたします1周年ワンマンライブのチケットならびに、後日ご利用いただけるメンバー全員とのチェキ券を当日お渡しさせていただきます」と対応を明かした。

「ご希望の方は、お手数ではございますが公式DMまでご連絡くださいますようお願い申し上げます。この度は誠に申し訳ございませんでした」と呼びかけた。