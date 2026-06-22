◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】８大会連続８度目出場でＦＩＦＡランク１８位の日本は、同４５位のチュニジアと対戦し、４―０で勝利した。

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試合後のミックスゾーンでは、３９歳のＤＦ長友佑都が取材対応。１５日のオランダ戦に続き出番はなかったが、試合数日前はミーティングで熱い思いを伝え士気を高め、試合中は声をからしてチームを鼓舞し続けた。過去４大会で一度も２戦目を勝てなかったジンクスも打ち破り「僕自身も５度目の正直だったので、４回負けて今回は勝たなくてはいけないという第一弾だったので、まずは一段階、５度目の正直を突破できて良かった。第２弾はベスト８の壁と優勝という目標があるので。５度目の正直の第３弾を突破してきたいきいと思います」と声を弾ませた。

この試合ではＦＷ上田綺世がＷ杯初ゴールを含む２得点で勝利に導いた。初出場だった前回の２２年カタールＷ杯では、唯一出場した第２戦のコスタリカ戦で先発したものの「何も貢献出来なかった」と無得点のまま前半だけで交代し、チームも０―１で敗れる悔しさを味わった。そこから３年半の時を経て、大舞台で日本人初の１試合２得点を記録したエースについて、５大会連続Ｗ杯に参戦している鉄人は「非常にうれしいし、彼もＷ杯中毒になるでしょう。聞いてみてください。この興奮とアドレナリンはないでしょう。Ｗ杯中毒になるでしょう」と、笑顔で予言（？）した。