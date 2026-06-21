10年見守った街の名物猫がついに家猫へ！野良猫物語最終章
YouTubeチャンネル「ねこかます nekokamasu」が、「「街一番のアホ猫」茶トラ1号、その最終章」と題した動画を公開しました。
動画では、2013年から10年にわたり観察を続けた街の猫たちの物語の集大成として、最後に残った1匹である「茶トラ1号」の保護から名付けまでの感動的な記録が収められています。
投稿主は2013年から当時住んでいた街で、個性豊かな猫たちの生き様を観察してきました。不思議なことに、その中心となった猫たちの多くは投稿主の家に迎え入れられ、2021年には「街一番のアホ猫」と呼ばれた茶トラ1号が、ただ1匹「最後に立っていた猫」として街に残りました。
そして1号が10歳となる節目の2023年4月5日、ついに保護の日を迎えます。過去には2度の保護に失敗し、車内で暴れ回る「からあげピンボール事件」を起こした1号でしたが、この日は街の世話人たちが協力し、洗濯ネットと超強力なキャリーを使って無事に保護することに成功しました。
無事に投稿主の家に到着した後、1号は鎮静剤を打ってすべての検査を受けます。そしてついにキャリーから解放された彼に対し、投稿主は「お前にこの部屋はくれてやる」と温かく語りかけました。2016年から決めていたという「壱胡（いちご）」という新しい名前を授けられた茶トラ1号。10年にわたる街の猫たちの物語が完結し、壱胡としての新しい生活の幕開けに、多くの視聴者が心を打たれる内容となっています。
動画では、2013年から10年にわたり観察を続けた街の猫たちの物語の集大成として、最後に残った1匹である「茶トラ1号」の保護から名付けまでの感動的な記録が収められています。
投稿主は2013年から当時住んでいた街で、個性豊かな猫たちの生き様を観察してきました。不思議なことに、その中心となった猫たちの多くは投稿主の家に迎え入れられ、2021年には「街一番のアホ猫」と呼ばれた茶トラ1号が、ただ1匹「最後に立っていた猫」として街に残りました。
そして1号が10歳となる節目の2023年4月5日、ついに保護の日を迎えます。過去には2度の保護に失敗し、車内で暴れ回る「からあげピンボール事件」を起こした1号でしたが、この日は街の世話人たちが協力し、洗濯ネットと超強力なキャリーを使って無事に保護することに成功しました。
無事に投稿主の家に到着した後、1号は鎮静剤を打ってすべての検査を受けます。そしてついにキャリーから解放された彼に対し、投稿主は「お前にこの部屋はくれてやる」と温かく語りかけました。2016年から決めていたという「壱胡（いちご）」という新しい名前を授けられた茶トラ1号。10年にわたる街の猫たちの物語が完結し、壱胡としての新しい生活の幕開けに、多くの視聴者が心を打たれる内容となっています。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
縁あって我が家に来た翡文（ひふみ・オス三毛猫）、琥麦（こむぎ・招き猫娘）、紗崙（しゃろん・シャムキジ靴下猫）、陸珸（ろくご・どら焼き茶トラ猫）の珍妙な生態及びうちで預かったり縁のあった猫たち等を披露しております。 Observing my cat's behavior,uploading their funny videos
youtube.com/@nekokamasu YouTube