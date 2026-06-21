この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ねこかます nekokamasu」が、「「街一番のアホ猫」茶トラ1号、その最終章」と題した動画を公開しました。

動画では、2013年から10年にわたり観察を続けた街の猫たちの物語の集大成として、最後に残った1匹である「茶トラ1号」の保護から名付けまでの感動的な記録が収められています。



投稿主は2013年から当時住んでいた街で、個性豊かな猫たちの生き様を観察してきました。不思議なことに、その中心となった猫たちの多くは投稿主の家に迎え入れられ、2021年には「街一番のアホ猫」と呼ばれた茶トラ1号が、ただ1匹「最後に立っていた猫」として街に残りました。



そして1号が10歳となる節目の2023年4月5日、ついに保護の日を迎えます。過去には2度の保護に失敗し、車内で暴れ回る「からあげピンボール事件」を起こした1号でしたが、この日は街の世話人たちが協力し、洗濯ネットと超強力なキャリーを使って無事に保護することに成功しました。



無事に投稿主の家に到着した後、1号は鎮静剤を打ってすべての検査を受けます。そしてついにキャリーから解放された彼に対し、投稿主は「お前にこの部屋はくれてやる」と温かく語りかけました。2016年から決めていたという「壱胡（いちご）」という新しい名前を授けられた茶トラ1号。10年にわたる街の猫たちの物語が完結し、壱胡としての新しい生活の幕開けに、多くの視聴者が心を打たれる内容となっています。