Chevonが今まで中々ワンマンツアーを開催できていない都市をまわるツアーとして「Chevon pre.よしなに〜遊牧編〜」を開催することを発表した。

今年4月8日にアルバム『三者山羊』をもってメジャーデビューし、現在はワンマンツアーで各主要都市を沸かせているChevon。 残すところは大阪のZepp Osaka Baysideの2days、最終公演は横浜アリーナ、追加公演は日本武道館2daysとなっており、いずれの公演も即日ソールドアウトを果たした。

そんな中で新たに発表された今回のツアーは、台湾を含む全6カ所をまわる。 10月から京都、香川、広島、新潟、台北、仙台2daysの合計7公演を行うことが発表された。 チケットは本日(6月21日)、正午よりFC抽選先行が開始されている。

■＜Chevon pre.よしなに〜遊牧編〜＞

2026.10.14（wed）

KBSホール（京都）

OPEN 18:00 / START 19:00

INFOMATION / キョードーインフォメーション

0570-200-888｜12:00〜17:00（土日祝休業） 2026.10.24（sat）

高松 festhalle（香川）

OPEN 17:00 / START 18:00

INFOMATION / デューク高松

087-822-2520｜平日 11:00〜17:00 2026.11.14（sat）

BLUE LIVE HIROSHIMA（広島）

OPEN 17:00 / START 18:00

INFOMATION / YUMEBANCHI(広島)

082-249-3571｜平日12:00〜17:00 2026.11.27（fri）

新潟LOTS（新潟）

OPEN 18:00 / START 19:00

INFOMATION / FOB新潟

025-229-5000｜平日11:00〜17:00 2026.11.29（sun）

Legacy Taipei（台北）

OPEN 17:00 / START 18:00

※チケット料金・受付スケジュールが国内公演と異なります。詳細は別途ご案内いたします。 2026.12.5（sat）6（sun）

SENDAI GIGS（宮城）

12.5 , 6 OPEN 17:00 / START 18:00

INFOMATION / ジー・アイ・ピー

GIP問い合わせフォーム｜https://www.gip-web.co.jp/t/info ▼チケット情報

＜国内公演＞

TICKET

スタンディング \6,500-

2階指定席 \6,500-※SENDAI GIGS公演のみ FC先行

2026年6月21日（日）12:00〜6月28日（日）23:59 オフィシャル先行

2026年7月3日（金）12:00〜7月12日（日）23:59 オフィシャル先行2次

2026年7月17日（金）12:00〜7月26日（日）23:59 オフィシャル先行3次

2026年7月31日（金）12:00〜8月9日（日）23:59 プレリザーブ1次

2026年8月14日（金）12:00〜8月23日（日）23:59 プレリザーブ2次

2026年8月28日（金）12:00〜9月6日（日）23:59 一般発売

2026年9月13日（土）10:00〜 ＜11.29 Legacy Taipei公演＞

▼TICKET

チケット料金は後日ご案内いたします。 FC先行

2026年7月20日（月・祝）12:00〜7月26日（日）23:59

＜Chevon ONE MAN TOUR 2026『三者山羊』＞

2026年5月22日（金）/ 23日（土）Zepp Nagoya ※SOLD OUT

2026年5月30日（土）/ 31日（日）Zepp Sapporo ※SOLD OUT

2026年6月13日（土）/ 14日（日）Zepp Fukuoka ※SOLD OUT

2026年6月24日（水）/ 25日（木）Zepp Osaka Bayside ※SOLD OUT

2026年9月13日（日）横浜アリーナ ※SOLD OUT ＜Chevon ONE MAN TOUR 2026『三者山羊 - 日本武道館-』＞

2026年12月20日（日）/ 21日（月）日本武道館

OPEN17:30 START18:30

全席指定（通常チケット）\8,800-

全席指定（デジタルフォトチケット） \11,000 一般発売｜2026 年6 月20 日（土）10:00〜