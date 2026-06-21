Chevon、今まで中々行けなかった場所をまわるツアー＜よしなに〜遊牧編〜＞開催決定
Chevonが今まで中々ワンマンツアーを開催できていない都市をまわるツアーとして「Chevon pre.よしなに〜遊牧編〜」を開催することを発表した。
今年4月8日にアルバム『三者山羊』をもってメジャーデビューし、現在はワンマンツアーで各主要都市を沸かせているChevon。 残すところは大阪のZepp Osaka Baysideの2days、最終公演は横浜アリーナ、追加公演は日本武道館2daysとなっており、いずれの公演も即日ソールドアウトを果たした。
そんな中で新たに発表された今回のツアーは、台湾を含む全6カ所をまわる。 10月から京都、香川、広島、新潟、台北、仙台2daysの合計7公演を行うことが発表された。 チケットは本日(6月21日)、正午よりFC抽選先行が開始されている。
■＜Chevon pre.よしなに〜遊牧編〜＞
2026.10.14（wed）
KBSホール（京都）
OPEN 18:00 / START 19:00
INFOMATION / キョードーインフォメーション
0570-200-888｜12:00〜17:00（土日祝休業）
2026.10.24（sat）
高松 festhalle（香川）
OPEN 17:00 / START 18:00
INFOMATION / デューク高松
087-822-2520｜平日 11:00〜17:00
2026.11.14（sat）
BLUE LIVE HIROSHIMA（広島）
OPEN 17:00 / START 18:00
INFOMATION / YUMEBANCHI(広島)
082-249-3571｜平日12:00〜17:00
2026.11.27（fri）
新潟LOTS（新潟）
OPEN 18:00 / START 19:00
INFOMATION / FOB新潟
025-229-5000｜平日11:00〜17:00
2026.11.29（sun）
Legacy Taipei（台北）
OPEN 17:00 / START 18:00
※チケット料金・受付スケジュールが国内公演と異なります。詳細は別途ご案内いたします。
2026.12.5（sat）6（sun）
SENDAI GIGS（宮城）
12.5 , 6 OPEN 17:00 / START 18:00
INFOMATION / ジー・アイ・ピー
GIP問い合わせフォーム｜https://www.gip-web.co.jp/t/info
▼チケット情報
＜国内公演＞
TICKET
スタンディング \6,500-
2階指定席 \6,500-※SENDAI GIGS公演のみ
FC先行
2026年6月21日（日）12:00〜6月28日（日）23:59
オフィシャル先行
2026年7月3日（金）12:00〜7月12日（日）23:59
オフィシャル先行2次
2026年7月17日（金）12:00〜7月26日（日）23:59
オフィシャル先行3次
2026年7月31日（金）12:00〜8月9日（日）23:59
プレリザーブ1次
2026年8月14日（金）12:00〜8月23日（日）23:59
プレリザーブ2次
2026年8月28日（金）12:00〜9月6日（日）23:59
一般発売
2026年9月13日（土）10:00〜
＜11.29 Legacy Taipei公演＞
▼TICKET
チケット料金は後日ご案内いたします。
FC先行
2026年7月20日（月・祝）12:00〜7月26日（日）23:59
「六ノ輪」
2026年6月19日配信リリース
アニメ『刃牙道』第2クールオープニングテーマ
https://Chevon.lnk.to/MUSASHI
＜Chevon ONE MAN TOUR 2026『三者山羊』＞
2026年5月22日（金）/ 23日（土）Zepp Nagoya ※SOLD OUT
2026年5月30日（土）/ 31日（日）Zepp Sapporo ※SOLD OUT
2026年6月13日（土）/ 14日（日）Zepp Fukuoka ※SOLD OUT
2026年6月24日（水）/ 25日（木）Zepp Osaka Bayside ※SOLD OUT
2026年9月13日（日）横浜アリーナ ※SOLD OUT
＜Chevon ONE MAN TOUR 2026『三者山羊 - 日本武道館-』＞
2026年12月20日（日）/ 21日（月）日本武道館
OPEN17:30 START18:30
全席指定（通常チケット）\8,800-
全席指定（デジタルフォトチケット） \11,000
一般発売｜2026 年6 月20 日（土）10:00〜
関連リンク
◆Chevon オフィシャルサイト
◆Chevon オフィシャルX
◆Chevon オフィシャルInstagram
◆Chevon オフィシャルTikTok