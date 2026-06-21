

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した一ノ瀬瑠菜





数々の雑誌の表紙を飾り、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いの一ノ瀬瑠菜ちゃんが6月22日（月）発売『週刊プレイボーイ27号』の表紙＆巻頭グラビアに登場。

撮影のウラ側や休日の過ごし方、10代ラストについてなど、彼女らしい言葉で語ってくれた。

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【髪の毛を切った理由とは？】

――瑠菜ちゃんが週プレの表紙を飾るのは、今回で4回目。当初の予定ではグアムロケのはずが、大型台風が発生してしまい、前日に急遽（きゅうきょ）沖縄・石垣島に変更となりました。

一ノ瀬 グアムロケのつもりでいたのでビックリしました。撮影中も細かいスケジュールが決まっていなかったので、当日にスタッフさんがどこに行くかコーディネーターさんと打ち合わせをしたりしていたんですよ。でも、どこに行くのかわからないのがミステリーツアーみたいで楽しく、思い出に残るロケになりました。次はぜひ、グアムに連れていってください！

――英語は得意なんですか？

一ノ瀬 得意なわけないじゃないですか（笑）。でも、きっとグアムに行けばなんとかなると思います！ 最近、国語辞典を買ってわからない言葉を調べていたんですが、次は英和辞典を買います！

――学生時代、得意だった教科はなんでした？

一ノ瀬 理科......かな。実験したり、人体の構造を教えてもらったり、楽しかったのを覚えています。

――撮影の話に戻って、ロケで印象的だったシーンを教えてください。

一ノ瀬 プールに入って潜ったこと！ 水中カメラでも撮ってもらって、いつものグラビアとは違う写真になったんじゃないかと思います。みんなで水をかけ合ったり、スタッフさんをプールに落としたり、めっちゃ楽しかったです！ あと、今回の週プレさんには笑顔の写真もたくさん撮ってもらったんじゃないかなって思っています。最近はカッコいい系の撮影も多くて、どうしてもマジメな顔になっちゃうんですよね。そういうスカした顔も好きなんですけど、やっぱり笑顔も大事にしていきたい。

――見る人を幸せにする笑顔だから、ついつい誌面でもたくさん使いたくなっちゃいますよね。撮影のときは髪の毛が長かったですが、今はミディアムヘアなんですよね？

一ノ瀬 大人になりたくて、髪の毛を伸ばしていたんですけど、この撮影の後に切ったんです。理由は特になくて、お昼ごはんを食べているときにふと思い立ったんです。髪の毛を切ろうって。すぐに渋谷にある美容院を予約して、その日のうちに切りました。みんなどう思うだろうって少し不安だったんですが、意外と好評で安心しました（笑）。今はまた伸ばそうと思っています。

――体形維持で気をつけていることはありますか？

一ノ瀬 ごはんを頑張って食べるようにしています。今日は袋麺をゆでて、チーズをのせて食べました。七味唐辛子もいっぱいかけて。あと、食べ終わったスープにご飯を入れて、それも完食しました！

――自炊は？

一ノ瀬 オムライスやスープを作ったりしていますよ。こう見えて私、冷蔵庫の中の調味料などは充実しているんです。もっと料理のレパートリーを増やそうと勉強している最中です。

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――最近の休日の過ごし方は？

一ノ瀬 ハマっているのはLUUPに乗ってお出かけすること。この間も、友達と一緒に少し遠出をしてラーメンを食べて帰ってきました。あと、今は生活習慣を見直していて、お仕事がない日も早寝早起きを心がけています。学校にも行けるくらい規則正しい生活を送っていますよ（笑）。

――寝る前のルーティンとかありますか？

一ノ瀬 お風呂に入って、部屋を片づけてからベッドに入ります。朝起きたときに、脱いだ服や何かが床に散らばっていたら気分が悪いじゃないですか。あとプライベートのトピックスでいえば、最近犬を飼い始めました！ もともと猫を飼っているので仲良くなれるか心配だったんですが、すぐにじゃれ合うようになって。犬の名前は「だいじん」です。何か見た目が大臣っぽいなって（笑）。

――動物病院に行ったら、きっと「一ノ瀬大臣」って呼ばれるね（笑）。

一ノ瀬 そうなんですよ。それがちょっと恥ずかしい......。

――今19歳で、10代ラストイヤーです。

一ノ瀬 私はずっと10代のままでいたい。だって、何かあったときに「もう大人でしょ？」って言われたくないから（笑）。10代だから許されることってあると思いますし、ずっと適度に甘えていたいんです。

――10代のうちにやっておきたいことは？

一ノ瀬 え〜なんだろう。キャンプとか？ サウナも好きなので、川に入って整うっていうのをやってみたいです！ あと、最近は食べ物のヌイグルミを集めているので、もっともっと数を増やしたいです。

――食べ物のヌイグルミってあるの？

一ノ瀬 ニトリとかに売っているんですよ。今あるのは、どら焼きに目玉焼き。これから狙っているのは、栗まんじゅうと骨付き肉のヌイグルミです！

――今後ロケで行ってみたい場所はありますか？

一ノ瀬 ファースト写真集『MOIS』（小学館）の撮影のときにインドネシアのバリ島に行ったんですが、それ以外でまだ海外に行ったことがないんです。今回は残念でしたけど、次のチャンスを狙いたいです！

――今年の目標は？

一ノ瀬 ファンクラブイベントでライブをしたいなって思っています。なるべくオリジナル曲でやりたいので、最近は作曲を頑張っています。夏に間に合うといいな。

スタイリング／八杉直美

ヘア＆メイク／ムロゾノケイト（GiGGLE）

衣装協力／JUMELLY La siréne GRL

■一ノ瀬瑠菜（Luna ICHINOSE）

2007年2月26日生まれ 埼玉県出身

身長163僉B83 W56 H84 血液型＝A型

◯「ミスマガジン2023」読者特別賞受賞。YouTubeドラマ『東京彼女』「学歴差別」編に出演中！

公式X【@ichinose_luna】

公式Instagram【@ichinose_2266】



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【画像】一ノ瀬瑠菜、沖縄ロケのグラビア

取材・文／高篠友一 撮影／前 康輔