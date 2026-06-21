½Ð¶Ð¤Î»ÙÅÙ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¢ª°¦Ç¤¬à¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°á¡¡¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤È3.2Ëü¿Í¤â¤óÀä
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â·¤²¼¤òÍú¤¤¿¤¤¤ÈÂçÁû¤®¡£Ä«¤Î7»þ¤Ë¡×
¡Ú¼Ì¿¿½¸¡Û¿·ÉÊ¤Î·¤²¼¤¬¡¢Íú¤¤¿¤¤¥Ë¥ã¡¼¥ó¡ª¡¡¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤Ë¤ã¤ó¤³¤Ë3.2Ëü¿ÍÌåÀä
¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¹¥È¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤Õ¤ß¡Ê¡÷xAzwizeAQXhHvPi¡Ë¤µ¤ó¤¬2026Ç¯5·î27Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¶Ä¸þ¤±¤Ë¿²Å¾¤¬¤ë¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¡£
¤½¤ÎÎ¾Á°Â¤Ç¡¢¥Í¥³¤Î´é¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿·¤²¼¤ò¤¬¤Ã¤Á¤ê¤ÈÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÀäÂÐ¤ËÅÏ¤µ¤Ê¤¤¡¢Íú¤¯¤Þ¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬......¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂ¤Ë¤Ï¤³¤Î·¤²¼¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
»ô¤¤¼ç¡¦¤Õ¤ß¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¤ª¥Ë¥å¡¼¤Î·¤²¼¤Ê¤Î¤Ë
·¤²¼¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¤¤¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢6ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¡¦¤ß¤ä¤Ó¤¯¤ó¡£
Ë½¤ì¤óË·¤ÎÆâÊÛ·Ä¤À¤¬¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎËí¸µ¤Ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤·¤µ¤âÊ»¤»»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÆü¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬»Å»ö¤Ø¹Ô¤¯»ÙÅÙ¤ò¤·¡¢·¤²¼¤òÍú¤³¤¦¤È¤·¤¿½Ö´Ö......¤ß¤ä¤Ó¤¯¤ó¤¬·¤²¼¤Ë¤«¤¸¤ê¤Ä¤¤¤ÆË½¤ì½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤â¡¢¤«¤¸¤ê¤Ä¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¤ª¥Ë¥å¡¼¤Î·¤²¼¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢·¤²¼¤Ï¤ß¤ä¤Ó¤¯¤ó¤Ë¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¥Ù¥í¥Ù¥í¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
°ìÂÎ²¿¤¬¡¢¤ß¤ä¤Ó¤¯¤ó¤ò¼æ¤ÉÕ¤±¤¿¤Î¤«......¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÂ³¤¯Åê¹Æ¤Ç¡Ö¤â¤¦¡¢¤¢¤²¤ë¤è¡×¤ÈÄü¤á¤ÎÀ¼¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ß¤ä¤Ó¤¯¤ó¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï3Ëü2000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡ÖÊú¤¤·¤á²Ã¸º¤¬Ä¶Àä¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍú¤¤¿¤¤¤ó¤À¤Í¡¡¥®¥å¡¼¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
¡ÖÄ¹·¤Íú¤¤¿¤¬¤ë£²ºÐ»ù¤ß¤¿¤¤¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤ß¤ä¤Ó¤¯¤ó¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¡¢Ë»¤·¤¤»þ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤½¤¦¡£º£²ó¤Î½ÐÍè»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤ÈÍ¾Íµ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡Ö¤Í¤³¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËèÆü¥É¥¿¥Ð¥¿¤È³Ú¤·¤¯Êë¤é¤»¤Æ¤¤¤Æ¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡Ë
¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë