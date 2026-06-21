「おせっかいで長文アドバイスをしてくるオジサン」への対処法・ベスト1とは？

それを語るのは、「感じのいい人」に生まれ変われるとっておきのコツを紹介する書籍『気づかいの壁』の著者・川原礼子さん。職場で困っている人を見かけても、「おせっかいだったらどうしよう…」と躊躇したり、「たぶん大丈夫だろう…！」と自分に言い訳したり……。気づかいをするときには、つい「心の壁」が現れてしまい、なかなか一歩が踏み出せないことが、あなたにもあるのではないでしょうか？

この連載では、「顧客ロイヤルティ」をベースに、ビジネスセミナーへの登壇やコミュニケーションスキルの研修講師を通して、全国200社・2万人以上のビジネスパーソンに向けて教えてきた「気づかいのコツ」について紹介しましょう。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「ありがたいけど、しんどい」問題

職場には、「アドバイス好きな人」がいます。

本人は善意で話しているのですが、聞く側としては、だんだん疲れてしまうことがあります。

『気づかいの壁』という本では、次のように語られています。

あなたは、アドバイス好きな先輩に困ったことがないでしょうか。

私は何度もあります。

もちろん、適度かつ的確なアドバイスはありがたいものです。

ただ、「○○するべき」「絶対に○○だ」という話が延々と続くと、次第にありがたみが薄れていきます。

最終的にそのアドバイスをどう活用するかは、アドバイスを受けた本人が決めることです。正論を伝え続けるよりも、考え方の共有くらいまでがちょうどいいということが、アドバイスを受ける立場になるとわかるはずです。

感謝を伝えつつ、お互いを尊重するイメージです。

――『気づかいの壁』より

問題なのは、「アドバイスそのもの」ではありません。

相手の考える余白を奪ってしまうことです。

おせっかいな人ほど「悪気がない」

難しいのは、こうした人たちに悪意がない点です。

アドバイス好きな人は悪気のない、いわゆる「おせっかい」さんです。

しかしやりすぎは、相手の壁を越えることになってしまうので、引き際が大切です。

もし、おせっかいな先輩が現れたときは、感謝にプラスして「自分で考えたい」と伝えてください。

「ありがとうございます。自分では気づけなかったことを教えていただきました。ここから先は、私の成長のためにも自分で考えてみます」

アドバイスの切りのいいところで、こんなふうに伝えれば、相手の「あなたのためを思って」という気持ちは満たされ、お互いが気分よく解放されると思います。

――『気づかいの壁』より

ここで重要なのは、「否定しないこと」です。

感謝を示した上で、自分で考える余地を確保する。

このバランスが大切です。

「全部受け取らない」のも気づかい

さらに重要なのは、「反応しすぎない」ことです。

こうした経験は、自分がアドバイスをする立場になったときにも参考になります。

アドバイスの内容はいったん横に置き、それを教えてくれたことに感謝するのが気づかいなのです。

ここでも、教えてくれた内容にすべて触れる必要はありません。

「送ってくれた」「教えてくれた」という事実に対して、感謝を伝えるようなスタンスで十分です。

正直ピンときていないのに、あまりにいい反応をしてしまうと、また同じような長文メールが来てしまうかもしれません。

そうならない一定の距離感は保つ、ちょうどいいメールを返せるようになりましょう。

――『気づかいの壁』より

過剰にリアクションすると、「もっと教えてあげよう」という流れを強化してしまいます。

だからこそ、「適度な感謝」が重要なのです。

大切なのは「感謝＋距離感」

職場の人間関係では、「全部受け入れる」か「拒絶する」かの二択になりがちです。

しかし、本当に必要なのは、その間にある距離感です。

感じのいい人は、相手の善意を否定しません。

その上で、「ここから先は自分で考えます」という線引きを自然に行っています。

これは、相手を尊重しながら、自分も守るコミュニケーションです。

まずは、「ありがとうございます」のあとに、自分の考えを一言添えてみること。

それだけで、人間関係はずっとラクになるのです。

川原礼子（かわはら・れいこ）

株式会社シーストーリーズ 代表取締役

元・株式会社リクルートCS推進室教育チームリーダー

高校卒業後、カリフォルニア州College of Marinに留学。その後、米国で永住権を取得し、カリフォルニア州バークレー・コンコードで寿司店の女将を8年経験。

2005年、株式会社リクルート入社。CS推進室でクレーム対応を中心に電話・メール対応、責任者対応を経験後、教育チームリーダーを歴任。年間100回を超える社員研修および取引先向けの研修・セミナー登壇を経験後独立。株式会社シーストーリーズ（C-Stories）を設立し、クチコミとご紹介だけで情報サービス会社・旅行会社などと年間契約を結ぶほか、食品会社・教育サービス会社・IT企業・旅館など、多業種にわたるリピーター企業を中心に“関係性構築”を目的とした顧客コミュニケーション指導およびリーダー・社内トレーナーの育成に従事。コンサルタント・講師として活動中。著書に5万部を突破した『気づかいの壁』（ダイヤモンド社）がある。