天然芝の感触を子どもたちに！松本市でサッカーイベント 21日はチュニジア戦 信州からも日本代表にエール【長野】
FIFA ワールドカップ 2026で日本中が盛り上がる中、長野県松本市では、子どもたちが天然芝の上でサッカーを楽しむイベントが開かれました。
サッカーJ3・松本山雅FCの練習場として使われている松本市のサッカー場「信州グリーンフィールドかりがね」で20日、小学校低学年によるサッカー大会が開かれました。
これは、サッカー場の指定管理者である信州グリーンが企画したものです。
普段、プロが練習している天然芝のコートで、子どもたちにサッカーを楽しんでもらうとともに、サッカー人口の拡大などを目指して行われ、今回で4回目となります。
県内28チームから約350人が参加しました。
「（芝は）最高だし、楽しかった」
ワールドカップの期間中とあって、信州の子どもたちも日本代表にエールを送ります。
参加した子どもたちは
「全勝して、（日本に）優勝してほしい」
「がんばれ！ニッポン！」
グループステージ突破に向けた日本の第2戦・チュニジア戦は、21日午後1時キックオフ、日本テレビ系列で生中継されます。