群馬が新ユニフォームデザインを発表した

J3のザスパ群馬は6月19日、2026-27シーズンの新ユニフォームデザインを発表した。

ユニフォームコンセプトは「地底の鼓動、再起の翼」に決定。「源泉の力：止まることなく湧き出る熱い源泉は、選手たちの絶え間ない闘志。 挑戦と飛躍：2025年の経験を蓄え、今シーズン、私たちは再び高い空を目指す。 共鳴：このユニフォームを纏うことは、群馬の熱量そのものを背負うこと」と3つの思いが込められた。

ユニフォームの全面には温泉の水面と湯気の圧倒的な水並と地底から突き上げる熱量をスプラッターグラフィックで表現。「昨シーズン、一度は羽を休め地上に舞い降りた『鶴』が、今シーズン、さらなる高みを目指して再びその先の挑戦へと羽ばたきます。地底から噴き出す圧倒的なエネルギーを表現したユニフォームを彩る飛沫（しぶき）は、今シーズン、再び空を目指す『鶴の翼』へと姿を変えます」とデザインに込められた思いが説明されている。

新デザインの発表を受けて、SNSでは「きたー！」「カッコよすぎる！」「アーティスティック」「これはいいデザイン」「毎年かっこよくなっていく」「鶴舞う形の群馬県」と様々なコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）