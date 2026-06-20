【モンテレイ（メキシコ）１９日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】

北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に臨む日本代表が１９日、午後６時から同地で前日練習を行った。この日の練習は、左膝負傷でキャンプ地・ナッシュビルに残ってリハビリ中のＭＦ久保建英、体調不良でホテル静養したＦＷ町野修斗を除く２４人で行った。

モンテレイは午後４時前後からゲリラ豪雨と雷鳴がとどろき、大雨と暴風の影響で日本代表の練習も３０分開始が遅れる事態に。それでも練習開始時には小雨になっており、冒頭のみが公開された後は非公開で最終調整を行った。

日本代表は６月３〜７日に事前キャンプを行ったモンテレイではトラブル続き。当初、使用を予定していたメキシコ１部ティグレスの練習場がグラウンドコンデションが悪く、計３箇所の練習場を渡り歩くことに。初戦を終え、１０日ぶりにモンテレイへと戻ってきたが、今度は豪雨で練習スケジュールが狂う事態に。過去７大会で１度しか勝利したことがない“鬼門”第２戦を前に、それでも選手たちは落ち着いた様子で練習に臨んでいた。