元SKE48の人気メンバー須田亜香里がビリビリ低周波攻撃で顔面を歪ませ、元アイドルらしからぬ乱れっぷりを披露。バラエティ慣れした姿に「魅せ方を知ってるなー！」「バラエティにおかえり」と“バラエティ復帰”を歓迎する声が上がった。

【映像】「顔面崩壊」の悶絶（実際の様子）

6月17日（水）、ABEMAにて『チャンス学校チェンジ科』#50が放送。この番組はアイドル、モデル、キャバ嬢ら各界のカリスマが知性と品格を磨き女性から憧れられる女性を目指すバラエティで、担任はオズワルド・伊藤俊介、学年主任はベッキーが務める。

AKB48総選挙で最高2位を記録した須田をゲストに迎えた今回は、「時間を制するものは世界を制する」をテーマに、「第二回 体内時計No.1クイーン決定戦」を開催。キャバ嬢たち5人が挑戦した後、須田に出番が回ってきたが、最近はロケやコメンテーター枠でのテレビ出演が増えているそうで、「久しぶりにバラエティしてるんですよ」と言うように体を張る企画はご無沙汰だった。

ベッキー「みんなこれだよ、バラエティは」

ビリビリの準備中に伊藤は、「せっかく頑張って格が上がってきたって時なのにね。まだまだ低周波、受けてもらいます」とからかった。

そして、低周波ビリビリに挑戦した須田は、「ああーー！！」と顔面をめちゃくちゃに歪ませて絶叫。悶絶しながら「やばい、やばい！」とオーバーリアクションを見せた。

伊藤は「戻ってきた、バラエティ！魅せ方を知ってるなぁ」と惚れ惚れ見守り、ベッキーも「おかえりー！会いたかったよ〜」と須田の“バラエティ復帰”を歓迎。バラエティ慣れしていないキャバ嬢たちには、「みんなこれだよ、バラエティは」とご満悦で紹介した。

