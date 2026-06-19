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月1回レギュラー放送の音楽トークバラエティ『音バナ♪ついつい』。

６月21日放送のゲストには、シンガーソングライター・川崎鷹也が登場！ SNSで脚光を浴びた、優しく寄り添うような歌声とメロディ、そして共感を呼ぶ歌詞で幅広い層から支持を集め、ヒット曲「魔法の絨毯」はストリーミング累計で4億再生を突破中だ。今年5月には自身初となる大阪城ホール&日本武道館公演も成功させた川崎が、「ほかの番組では話さないようなエピソードも、ついつい話してしまいました」と収録後に語った“ついついトーク”は必見！

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陽キャ・川崎鷹也 VS 自称陰キャ・ハラミちゃんが激突!?

さらに、川崎は“陽キャ”と“陰キャ”を盛り込んだ楽曲制作、そしてハラミちゃんとの即興コラボに挑戦！

川崎と共演経験のあるハラミちゃんは、「お喋りがすっごい得意な方で、気づいたらスタッフさんとすごく仲良くなっているんです。一言で言うと“コミュ強”です（笑）」と川崎の“コミュ強エピソード”を披露する。すると森田は「陰キャって陽キャのことをバカにしている節があるんですよ（笑）」と水を向け、川崎は思わず「嫌われていたのかな…」と苦笑い。「陽キャでうらやましいです！」と言いつつも、ハラミちゃんが抱いていた川崎の印象が明らかに…!?



「魔法の絨毯」のヒットを予言していたのは妻だった…!? 川崎の意外な夫婦エピソードが続々！

自宅では、ついついペットボトルを捨てずに置いたままにしてしまい、「妻によく怒られています」という川崎。高校時代から一緒だったといい、「高校の後輩でもあったので、かわいいと思ってもらえているから、ついつい甘えてしまうんです」と、エピソードも飛び出す。

楽曲ができたら、まず聴いてもらうそうで「妻は音楽をやっていないので、初めて曲を聴いたときのリアクションがリスナーさんに近くて、すごくリアルなんです。“さっきのほうが聴きやすかった？”とかいつもアドバイスを求めています」と、楽曲制作に妻は欠かせないという話も。

実は、結婚前に「魔法の絨毯」を初めて聴いてもらったのも妻だったとか。「その時に“この曲で『ミュージックステーション』に出ると思うよ”って言われたんです。当時はライブをしてもお客さんなんてほとんどいない状態で。“何を言ってるんだ!?”と聞き流していたんですが、それから4年後、『ミュージックステーション』へ出演することになって。それからは、妻の話はしっかりと聞いているんです」と、意外な夫婦エピソードも明かし、森田とハラミちゃんを驚かせていた。

そして、妻がヒットを予言（？）した楽曲「魔法の絨毯」を、ハラミちゃんが徹底解説する。サビ冒頭の音階に着目し、「恋愛のリアルを歌った楽曲ですが、音楽技法的には“愛の6度”が効果的に使われているんです」と紹介。音階が6度開くことでロマンチックな曲調が生まれることを、ゆずの『栄光の架橋』や美空ひばりの『川の流れのように』を例に、ピアノ演奏を交えながら解説。森田も「これはわかりやすい！」と納得し、楽曲制作をした川崎本人も「愛の6度なんて初めて知りました…！ もっと教えてほしいですね！」と驚くばかりだった。

番組の終盤ではトークで盛り上がった“陽キャ”、“陰キャ”、そして“ついつい”という3つのお題を盛り込んだ楽曲の即興制作に川崎が挑戦！ ハラミちゃんとの即興コラボライブは必見！

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収録後コメント

川崎 ハラミちゃんと即興コラボもさせていただいて…一緒にコラボ演奏をするのは初めてだったんじゃないですか？

ハラミちゃん いえ…一度ラジオでコラボしていますよ。

森田 （笑いながら）今回の番組では、ずっとこんな感じでしたね！ 川崎さんが忘れっぽすぎてスタッフさんを困らせまくっている“ポンコツエピソード”もいっぱいあって、ぜひみなさんに見ていただきたいですね（笑）。川崎さんってもっとちゃんとしているイメージがあったので、印象はだいぶ変わったかも。

川崎 ほかの番組で喋っていないようなエピソードも、ついついたくさん喋っちゃいました（笑）。森田さん、また共演することがあったら、たくさんイジって助けてください。

森田 どうせ数日たったら忘れてるんでしょ（笑）。

ハラミちゃん 今回の番組では、陽キャでコミュ強な川崎さんに、これまで抱いていた感情をたくさん言わせていただいたので、個人的にはスッキリしました（笑）。

森田 もうね、お二人がバチバチで（笑）。こんなにも堂々と川崎鷹也をイジれるのは、ハラミちゃんくらいじゃないでしょうか。一触即発でしたけど、なんとか無事に収録できました。終わってみたら、すごい楽しかったですね。

川崎 ホントに最高でした。森田さんとハラミちゃんにトークを引き出していただいて。またお二人とぜひトークをしたいですね。

森田 そこは、ぜひ忘れないでいただきたい（笑）

川崎 (笑)。はい！

■番組情報

『音バナ♪ついつい』 毎月1回深夜放送

2026年6月21日（日） 深夜0時10分～0時40分 （6月22日（月）午前0時10分～0時40分）

『音バナ♪ついついミニ』

ミニ枠放送は ６月２日・９日・16日・23日・30日 毎週火曜深夜0時17分～（水曜午前０時17分～）

どちらもTVerにて見逃し配信！

TVer番組ページ：https://tver.jp/series/srsh5kb8ty