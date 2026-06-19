休日10時間勉強は気合いじゃ無理？実は間違っている「勉強の始め方」とラクに達成する極意

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

塾講師ヒラが「【休日ルーティン】誰でも“10時間勉強”をラクに達成する「たった1つの極意」#shorts」を公開した。休日に長時間の勉強を予定しても、ついスマホを見てしまい計画通りに進まないという悩みを解決する、実践的な勉強法を紹介している。



動画内でヒラ氏は、休日の10時間勉強を達成できないのは「意志が弱いからではなく、最初から重すぎるから」と指摘。休日の勉強は気合いを入れるほど始めにくくなるため、極意として「勉強をイベントにしない」ことを挙げている。歯を磨く、顔を洗うといった日常の動作と同じくらい、勉強を始めるハードルを軽くすることが重要だという。



具体的な手順として、前日の夜に「明日の最初の1手」だけを決めておくことを推奨している。朝起きてから何を勉強するか計画を立てると脳が疲労してしまうため、寝る前に机の上に単語帳を開いておく、解くページに付箋を貼るといった準備をしておき、朝は考えずにそこから始めるのが効果的だ。さらに、10時間を朝4時間、昼3時間、夜3時間に分割し、時間ではなく「この4時間で英語長文2題」といったゴールベースで取り組む方法を提案している。



また、休憩中にスマホを見ると脳が一気に娯楽モードになってしまうため、水を飲む、歩く程度のしょうもないくらいの休憩にとどめるようアドバイスしている。最後に、一度も崩れない「完璧」を目指すのではなく、崩れても元に戻る「完全」を目指すことの大切さを強調した。



「次の休日は気合いではなく『仕組み』で勝ってください」と語るヒラ氏。紹介された独自の工夫を取り入れることで、誰でも無理なく休日の長時間学習に取り組めるようになるだろう。