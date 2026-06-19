時計じかけのマリッジ、最終回後の特別映像「婚活大反省会」公開中
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月16日（火）に最終回を迎えたABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』のスペシャルコンテンツを「ABEMAプレミアム」にて配信中。
『時計じかけのマリッジ』は、恋愛には自信があるものの婚活は初心者である３人の女性が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。中野綾香（あやか）、西澤由夏（ゆか／ABEMAアナウンサー）、徳本夏恵（なつえ）の３人が平均年収2,000万円超えのハイスペック男性総勢30人との婚活に挑戦。６月16日（火）には最終回を迎え、SNSを中心に大きな反響を呼んだ。
このたび公開されたスペシャルコンテンツでは、婚活プログラムに参加し、SNSでも話題を呼んだ34歳美人経営者のあやか、27歳人気モデルのなつえ、年収１億円の東大卒エリート・チェンと敏腕恋愛婚活アドバイザーの植草美幸氏が30日間の婚活を振り返る「婚活大反省会」を実施した。
最終回で年収3000万円のハイスぺ経営者・ヒロキから“婚約破棄”を言い渡された34歳美人経営者・あやかは、植草氏との反省会でヒロキとのすれ違いの決定的な原因となった“浮気発言”について、「一番の大反省でした」と振り返る。「我が道を行っちゃって……」「本当に恥ずかしいです、いい歳して」と猛省するあやか。素直なあやかの言葉に植草氏は思わず笑いつつエールを送る。最後に「１年以内に結婚したいです」と前向きな姿勢を見せたあやかは、「“時戻しデート”を使えたら誰に？」という質問に対して意外な男性メンバーの名前を挙げるなど赤裸々な胸の内を告白。放送中、SNSを中心に発言が度々話題になったあやかが30日間の婚活プログラムを経て感じた本音とは？
また、自ら“婚約破棄”の決断を下した27歳人気モデル・なつえも登場。チェンと長期間“同棲”の決断をし続けたものの、彼からのアピールに対し「120％を出し続けてくれるけど……」と別れを選んだ素直な理由を語り始める。さらに、なつえが「自分の理想をまだ追いかけていていい歳だって気づいた」と語ると植草氏は「決して若くないです」とキッパリ苦言。「“まだまだチャンスある”って思ったと思うけど、婚活現場でみんなが言うセリフ」「“まだいけるよね”って、意味のない、自分に対しての慰めみたいなもの」と婚活の厳しい現実を突きつけ、予想外の言葉を浴びたなつえの表情は……？
そして、男性参加者から年収ランキング１位で年収１億円の東大卒エリート・チェンも植草氏との反省会に参加。植草氏からコミュニケーション不足を指摘されるとともに話題はチェンのプライベートへ。年収１億円でありながら家賃21万円の家に住んでいることについて、植草氏から「めちゃくちゃバランス悪い」「１億円稼いでいる人は、普通100万円、150万円くらいのところに住んでる」と指摘されますが、チェンは「物欲とか見栄がないんですよね」と反論。さらに、SNSでも物議を醸した独特な“長細い間取り”について、植草氏が「変わったのを選んだなと思って……」「ドン引き」とツッコミを入れると、チェンは引き続き持論を展開。また植草氏はチェンの会話の癖について、同席した20代の娘・れいあさんの意見にも耳を傾けながら、バッサリと指摘。チェンが思わずタジタジになる一幕も。
婚活に向き合ってきた女性３人がそれぞれの結末を迎えた『時計じかけのマリッジ』最終回は、ABEMAにて無料見逃し配信中。そして、参加者たちの赤裸々な本音やリアルな反省が引き出された「婚活大反省会」は「ABEMAプレミアム」にて限定配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
『時計じかけのマリッジ』は、恋愛には自信があるものの婚活は初心者である３人の女性が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。中野綾香（あやか）、西澤由夏（ゆか／ABEMAアナウンサー）、徳本夏恵（なつえ）の３人が平均年収2,000万円超えのハイスペック男性総勢30人との婚活に挑戦。６月16日（火）には最終回を迎え、SNSを中心に大きな反響を呼んだ。
最終回で年収3000万円のハイスぺ経営者・ヒロキから“婚約破棄”を言い渡された34歳美人経営者・あやかは、植草氏との反省会でヒロキとのすれ違いの決定的な原因となった“浮気発言”について、「一番の大反省でした」と振り返る。「我が道を行っちゃって……」「本当に恥ずかしいです、いい歳して」と猛省するあやか。素直なあやかの言葉に植草氏は思わず笑いつつエールを送る。最後に「１年以内に結婚したいです」と前向きな姿勢を見せたあやかは、「“時戻しデート”を使えたら誰に？」という質問に対して意外な男性メンバーの名前を挙げるなど赤裸々な胸の内を告白。放送中、SNSを中心に発言が度々話題になったあやかが30日間の婚活プログラムを経て感じた本音とは？
また、自ら“婚約破棄”の決断を下した27歳人気モデル・なつえも登場。チェンと長期間“同棲”の決断をし続けたものの、彼からのアピールに対し「120％を出し続けてくれるけど……」と別れを選んだ素直な理由を語り始める。さらに、なつえが「自分の理想をまだ追いかけていていい歳だって気づいた」と語ると植草氏は「決して若くないです」とキッパリ苦言。「“まだまだチャンスある”って思ったと思うけど、婚活現場でみんなが言うセリフ」「“まだいけるよね”って、意味のない、自分に対しての慰めみたいなもの」と婚活の厳しい現実を突きつけ、予想外の言葉を浴びたなつえの表情は……？
そして、男性参加者から年収ランキング１位で年収１億円の東大卒エリート・チェンも植草氏との反省会に参加。植草氏からコミュニケーション不足を指摘されるとともに話題はチェンのプライベートへ。年収１億円でありながら家賃21万円の家に住んでいることについて、植草氏から「めちゃくちゃバランス悪い」「１億円稼いでいる人は、普通100万円、150万円くらいのところに住んでる」と指摘されますが、チェンは「物欲とか見栄がないんですよね」と反論。さらに、SNSでも物議を醸した独特な“長細い間取り”について、植草氏が「変わったのを選んだなと思って……」「ドン引き」とツッコミを入れると、チェンは引き続き持論を展開。また植草氏はチェンの会話の癖について、同席した20代の娘・れいあさんの意見にも耳を傾けながら、バッサリと指摘。チェンが思わずタジタジになる一幕も。
婚活に向き合ってきた女性３人がそれぞれの結末を迎えた『時計じかけのマリッジ』最終回は、ABEMAにて無料見逃し配信中。そして、参加者たちの赤裸々な本音やリアルな反省が引き出された「婚活大反省会」は「ABEMAプレミアム」にて限定配信中。
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