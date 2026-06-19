この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「芝浦自転車研究所」が、「ネットでよく見る『激安ロード』買ってみた!! 乗ってみた!! 2万3,800円で憧れのロードバイクが手に入るって? え?? それホント??? 」と､案件なし、抜き打ち検査の本音レビューを動画公開した。自転車博士の疋田智氏が、2万3,800円の激安ロードバイクで実走し、その実態を本音でレビューしている。



動画は、届いたダンボールを開封し、組み立てる場面からスタート。疋田氏はパッキングがしっかり施されている点に触れ、完成した車体の見た目を「結構カッコいい」と評価した。



一方で、細部には「涙ぐましいコストダウン」が散見されると指摘。変速機にはシマノの最廉価グレード「Tourney」が採用され、ブレーキはノンブランドのデュアルピボットブレーキを搭載している。特にブレーキアーチの剛性感が乏しいためか補助ブレーキレバーを力強く握らないと十分に効かない点を解説。また、フレーム素材はスチール（クロモリではない？）で重量が約14kgある点や、英式バルブ、片足スタンドが標準装備されている点など、コストを抑えつつ初心者向けの仕様になっていることを詳述した。



実際に公道を試乗すると、ママチャリとは異なるソリッドな乗り味を実感。「ひとことで言うならロードのルック車」と表現し、昭和時代に普及した入門用スポーツ自転車「ロードマン」に例えた。レース仕様ではないものの、「お試し街乗りロードとしては十分」と実用性には一応の納得感を示した。



疋田氏はこの激安ロードバイクについて、本格的なスポーツ走行には向かないとしつつも、自転車の裾野を広げるという意味では「あり」だと総括。まずはこの1台から始め、徐々に本格的な自転車へステップアップしていくための入門機として、「騙されたと思って買ってみるのもあり」と、ロードバイク初心者の背中を押した。