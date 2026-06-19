１６日に３１歳の誕生日を迎えた元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄。自身初となる美容本「戦略的かわいいの作り方―森 香澄のかしこい美容メソッド―」を９月１日に発売することが発表された。

森の“あざとかわいい”の裏側にある、徹底した美への試行錯誤と磨き上げられたロジックなど、「計算され尽くされたかわいさ」を誰でも実践できるよう、７７のメソッドで紹介していく。

本書は「大学生〜局アナ時代に研究を重ねて生み出したメイクテクニック」「−７ｋｇ のダイエットに成功した“スフレっぽボディ”の作り方」「忙しくてもブレない透明感肌を保つための美容習慣」「徹底した自己分析で磨き上げてきた強メンタル論」の４章で構成され、美的.ｃｏｍ連載「森 香澄の戦略的人類モテ ＢＥＡＵＴＹ」の内容も盛り込まれている。

初出しとなる、こだわりたっぷりのカラーコンタクト選びや、美容医療との付き合い方、最新のダイエット方法などの実践的な情報に加え、ここだけの恋愛＆結婚観といった内面も深掘り。さらに、美肌や美ボディの魅力を存分に堪能できる撮り下ろし写真も５０点以上掲載される。

森は「この度、美容本を発売させていただくことになりました！美容も好き。トレンドも好き。でも大切なのは“流行るもの”より“似合うもの”。忙しい毎日の中でも無理なく続けられて、自分らしく心地よくいられる美容を探し続けてきました。その中で見つけた私が本当にやってよかった７７の美容法を、素敵な写真とともに１冊にしました。今までお伝えできていなかったことも、惜しみなくつづっています。戦略的かわいいの作り方を、楽しんでいただけたらうれしいです」とコメントした。