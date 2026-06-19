この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「絶対行くべき!! 話題のピザプラネット | 初めてのディズニー・クルーズ・ライン Day 3 Vol.2」を公開しました。動画では、ディズニー・クルーズ・ラインの3日目の過ごし方として、充実したプール設備や人気レストラン「Pizza Planet（ピザ・プラネット）」での絶品グルメを紹介しています。



序盤ではデッキ18を散策し、見渡す限り海が広がる展望デッキや映画を楽しめるエリア、浅めの子供向けプールなどを紹介します。続いてデッキ17の「Toy Story Place」へ移動し、目玉の一つである「Pizza Planet」を訪れました。クイックサービスの店舗でありながら、冷凍ではなく店内で生地からピザを作って焼いている本格的な工程に驚く様子が映し出されています。



出来立ての「Pepperoni Pizza Slice」を味わうと、「ペパロニはかなり厚め!!」「肉肉しくて味は濃いめで私は大好きです!!」と大絶賛。その後は「Wheezy's Freezies」にて、自分で機械を操作して作れるソフトクリームを堪能し、暑い船上で冷たいスイーツを楽しむ至福の時間を過ごしました。



動画の後半では、映画『あの夏のルカ』をモチーフにしたバー「Taverna Portorosso」なども紹介されています。ディズニー・クルーズ・ラインならではの圧巻のスケールとこだわり抜かれたグルメは、見ているだけでもワクワクする内容となっています。