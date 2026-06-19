週末は雨が降っても大丈夫！大阪のイオンモールで開催されるおすすめ初夏イベント9選[2026年6月20日・21日]
2026年6月20日(土)・21日(日)に大阪のイオンモールで開催されるおすすめイベントを開催日順にご紹介！
【画像】暑い日にぴったりの水遊びができる噴水広場が登場
■仮面ライダーゼッツ ショー(イオンモール堺鉄砲町 / 6月20日)
テレビ朝日系で放送中の「令和仮面ライダー」シリーズ最新作『仮面ライダーゼッツ』のヒーローショー。仮面ライダーゼッツと仮面ライダーノクスがステージに登場し、目の前で迫力満点の熱いバトルを繰り広げる。ショー終了後には、ヒーローたちと間近で触れ合えるハイタッチ会も開催される。
【仮面ライダーゼッツ ショー】イオンモール堺鉄砲町 1Fサウスコート / 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地 / 2026年6月20日(土) / (1)11:00〜、(2)14:00〜 / 入場無料 / 着席エリアでの観覧には整理券が必要。当日9:30より赤レンガ入口付近にて各回先着200人の整理券を配布(1組4人まで)。立ち見は観覧自由
■PCゲームクリエイト＆eスポーツ体験 in SHIBANIWA(イオンモール大日 / 6月20日)
最新AIモデル「Gemini」を使ったPCゲーム制作体験に加え、大人気タイトル「ロブロックス」や「ぷよぷよ」のeスポーツ対戦など、3つのコンテンツを楽しめるイベント。PCゲーム制作体験では、オリジナルのゲームページを作成し、公開することができる。eスポーツでは、大型サイネージに映し出される臨場感あふれるゲームプレイを体験できる。最新のデジタル技術に触れながら楽しく遊ぶことができる。
【PCゲームクリエイト＆eスポーツ体験 in SHIBANIWA】イオンモール大日 3F SHIBANIWA / 大阪府守口市大日東町1-18 / 2026年6月20日(土) / 11:00〜18:00(受付開始10:00／最終受付17:00) 1回15分制 / 入場無料 イオンモールアプリ内「キッズクラブ会員証」の提示が必要 / 予約必須 当日会場前の受付にて希望時間を予約(予約時間の10分前に集合)。各コンテンツにつき1回まで参加可能。予約は一度に1つまでとし、参加後に次の予約が可能(先着順のため、定員に達し次第終了)。なお、参加枠に空きがあれば、予約なしで自由に参加できる / 小学生以下限定、保護者同伴必須
■ミズノ ナニツク!?教室(イオンモール堺北花田 / 6月20日)
5月29日から開催されている「イオンモールの環境月間」にちなんで、スポーツ用品メーカーのミズノが主催するワークショップ。野球グラブを作る製造工程で出た端材を活用して、コインケースやキーホルダー作りの体験ができる。環境に優しいアップサイクルについて学べるだけでなく、手作りの温もりが感じられる作品は、父の日のプレゼントにも向いている。
【ミズノ ナニツク!?教室】イオンモール堺北花田 1Fウェルカムコート / 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12 / 2026年6月20日(土) / 10:00〜16:00 / 入場無料 イオンモール堺北花田専門店で税込3000円以上(合算可)の購入レシートと、「WMG2027堺市実行委員会」「イオンモール堺北花田」の公式Instagramフォロー画面の提示で参加可能
■水てっぽうシューティング(イオンモール日根野 / 6月20日・21日)
水てっぽうを使ったシューティングゲームを楽しめるイベント。ペンギンのオブジェの頭上に浮かぶボールを狙い、水てっぽうで撃ち落とす爽快なゲームを楽しむことができる。制限時間内にどれだけボールを落とせるかを競って、盛り上がること間違いなし。ゲームを楽しみながら、達成感と清涼感を味わうことができる。
【水てっぽうシューティング】イオンモール日根野 1Fジョーシン前(屋外) / 大阪府泉佐野市日根野2496-1 / 2026年6月20日(土)・21日(日) / 10:00〜16:00 / 参加費100円。イオンモールアプリ提示で無料 / 小雨時は実施。荒天時中止 / ぬれてもいい服装で参加
■ふわふわPlaying Park(イオンモール日根野 / 6月20日・21日)
ふわふわのエアー遊具が豊富にそろった楽しい遊び場が登場。柔らかい素材でできたふわふわ遊具の中では、ジャンプしたり転んだりと公園では味わないようなダイナミックな動きで、20分間思いっきり体を動かして遊ぶことができる。また、営業時間内なら何度でも出入り自由な1dayフリーパスを使うと、時間を気にせず心ゆくまで楽しむことができる。
【ふわふわPlaying Park】イオンモール日根野 1Fであいの広場 / 大阪府泉佐野市日根野2496-1 / 2026年6月20日(土)・21日(日) / 10:00〜18:00(最終受付17:30) / 20分500円、1dayフリーパス1500円。イオンモールアプリのクーポン利用で10分延長可能。付き添いの保護者は入場無料 / 12歳以下。要保護者同伴
■DXふじいでらっこデー タイルアートコースター(イオン藤井寺ショッピングセンター / 6月20日・21日)
モザイクタイルを使って、オリジナルコースターを作るワークショップ。カラフルなガラスタイルを木製コースターに自由に並べ、自分だけのタイルアート作りを楽しむことができる。目地材を流し込んで固め、仕上げに表面をきれいにふき取って完成させる。完成した作品は、手作りの温かみが感じられる父の日のプレゼントとしても最適。
【DXふじいでらっこデー タイルアートコースター】イオン藤井寺ショッピングセンター 2Fニトリエクスプレス前 / 大阪府藤井寺市岡2丁目10-11 / 2026年6月20日(土)・21日(日) / (1)10:30、(2)11:30、(3)13:00、(4)14:00、(5)15:00 / 参加費500円。イオンモールアプリのキッズクラブクーポン提示で100円引き / 各回先着10人。当日10:15より会場にて整理券を配布
■WATER SPLASH！(イオンモール堺鉄砲町 / 6月6日〜7月20日)
バリケード内にいるスタッフを水鉄砲で狙い、びしょぬれになりながら20分間思いっきり遊ぶことができる。6月6日(土)・7日(日)や6月27日(土)・28日(日)、7月18日(土)〜20日(祝)は水鉄砲をグレードアップできる「スプラッシュガチャ」、6月13日(土)・14日(日)や7月4日(土)・5日(日)には得点に応じて熱中症対策タブレットがもらえる「スプラッシュアタック」、さらに6月20日(土)・21日(日)や7月11日(土)・12日(日)はアヒルのおもちゃを移動させて景品がもらえる「アヒルちゃんお引越しチャレンジ」など、週替わりで楽しいイベントも開催される。
【WATER SPLASH！】イオンモール堺鉄砲町 屋外 赤レンガ広場 / 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地 / 2026年6月6日(土)〜7月20日(祝) 土日祝のみ / 10:00〜17:00(最終受付16:40) / 参加費200円(1回につき水鉄砲1個プレゼント) / 雨天決行、荒天時中止 / 3歳以上小学生以下 / ぬれてもいい服装で参加。会場内に更衣室テントあり
■わくわく！エコたんけんラリー(イオンモールりんくう泉南 / 6月8日(月)〜21日)
楽しくエコについて学べるクイズラリー。イオンモール泉南の館内に設置された3カ所のラリーポイントでエコに関するクイズに挑戦し、スタンプをすべて集めると、「じゃがりこ(サラダ味)」または「チップスター(うすしお味)」のいずれか1つと交換することができる。さらに、クイズの全問正解者にはプチ菓子がプレゼントされる。
【わくわく！エコたんけんラリー】イオンモールりんくう泉南 スタンプ台紙・景品交換場所：2Fイオンカードセンター(ふるいち前) / 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 / 2026年6月8日(月)〜21日(日) / 10:00〜18:00 / 入場無料 景品交換の際はイオンモールアプリのクーポン提示が必要(1人1回限り)
■噴水広場であそぼう！(イオンモールりんくう泉南 / 4月25日〜9月27日 ※土日祝のみ)
1階セントラルコート正面入口外に、暑い日にぴったりの水遊びスポット「噴水広場」が登場。期間中の土日祝のみ開放され、床から噴水のように水が飛び出し、小さな子どもが水遊びを楽しむことができる。無料で開放されているので、ショッピングの前後に気軽に立ち寄ってひんやりと涼しい気分を楽しめる。
【噴水広場であそぼう！】イオンモールりんくう泉南 1Fセントラルコート正面入口外(海側駐車場・ペテモ付近) / 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 / 2026年4月25日(土)〜9月27日(日) 土日祝のみ / 10:00〜17:00(悪天候の場合は休止) / 入場無料 / ぬれてもいい服装で参加
※記事内に価格表示がある場合、特に注記などがない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】暑い日にぴったりの水遊びができる噴水広場が登場
■仮面ライダーゼッツ ショー(イオンモール堺鉄砲町 / 6月20日)
テレビ朝日系で放送中の「令和仮面ライダー」シリーズ最新作『仮面ライダーゼッツ』のヒーローショー。仮面ライダーゼッツと仮面ライダーノクスがステージに登場し、目の前で迫力満点の熱いバトルを繰り広げる。ショー終了後には、ヒーローたちと間近で触れ合えるハイタッチ会も開催される。
■PCゲームクリエイト＆eスポーツ体験 in SHIBANIWA(イオンモール大日 / 6月20日)
最新AIモデル「Gemini」を使ったPCゲーム制作体験に加え、大人気タイトル「ロブロックス」や「ぷよぷよ」のeスポーツ対戦など、3つのコンテンツを楽しめるイベント。PCゲーム制作体験では、オリジナルのゲームページを作成し、公開することができる。eスポーツでは、大型サイネージに映し出される臨場感あふれるゲームプレイを体験できる。最新のデジタル技術に触れながら楽しく遊ぶことができる。
【PCゲームクリエイト＆eスポーツ体験 in SHIBANIWA】イオンモール大日 3F SHIBANIWA / 大阪府守口市大日東町1-18 / 2026年6月20日(土) / 11:00〜18:00(受付開始10:00／最終受付17:00) 1回15分制 / 入場無料 イオンモールアプリ内「キッズクラブ会員証」の提示が必要 / 予約必須 当日会場前の受付にて希望時間を予約(予約時間の10分前に集合)。各コンテンツにつき1回まで参加可能。予約は一度に1つまでとし、参加後に次の予約が可能(先着順のため、定員に達し次第終了)。なお、参加枠に空きがあれば、予約なしで自由に参加できる / 小学生以下限定、保護者同伴必須
■ミズノ ナニツク!?教室(イオンモール堺北花田 / 6月20日)
5月29日から開催されている「イオンモールの環境月間」にちなんで、スポーツ用品メーカーのミズノが主催するワークショップ。野球グラブを作る製造工程で出た端材を活用して、コインケースやキーホルダー作りの体験ができる。環境に優しいアップサイクルについて学べるだけでなく、手作りの温もりが感じられる作品は、父の日のプレゼントにも向いている。
【ミズノ ナニツク!?教室】イオンモール堺北花田 1Fウェルカムコート / 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12 / 2026年6月20日(土) / 10:00〜16:00 / 入場無料 イオンモール堺北花田専門店で税込3000円以上(合算可)の購入レシートと、「WMG2027堺市実行委員会」「イオンモール堺北花田」の公式Instagramフォロー画面の提示で参加可能
■水てっぽうシューティング(イオンモール日根野 / 6月20日・21日)
水てっぽうを使ったシューティングゲームを楽しめるイベント。ペンギンのオブジェの頭上に浮かぶボールを狙い、水てっぽうで撃ち落とす爽快なゲームを楽しむことができる。制限時間内にどれだけボールを落とせるかを競って、盛り上がること間違いなし。ゲームを楽しみながら、達成感と清涼感を味わうことができる。
【水てっぽうシューティング】イオンモール日根野 1Fジョーシン前(屋外) / 大阪府泉佐野市日根野2496-1 / 2026年6月20日(土)・21日(日) / 10:00〜16:00 / 参加費100円。イオンモールアプリ提示で無料 / 小雨時は実施。荒天時中止 / ぬれてもいい服装で参加
■ふわふわPlaying Park(イオンモール日根野 / 6月20日・21日)
ふわふわのエアー遊具が豊富にそろった楽しい遊び場が登場。柔らかい素材でできたふわふわ遊具の中では、ジャンプしたり転んだりと公園では味わないようなダイナミックな動きで、20分間思いっきり体を動かして遊ぶことができる。また、営業時間内なら何度でも出入り自由な1dayフリーパスを使うと、時間を気にせず心ゆくまで楽しむことができる。
【ふわふわPlaying Park】イオンモール日根野 1Fであいの広場 / 大阪府泉佐野市日根野2496-1 / 2026年6月20日(土)・21日(日) / 10:00〜18:00(最終受付17:30) / 20分500円、1dayフリーパス1500円。イオンモールアプリのクーポン利用で10分延長可能。付き添いの保護者は入場無料 / 12歳以下。要保護者同伴
■DXふじいでらっこデー タイルアートコースター(イオン藤井寺ショッピングセンター / 6月20日・21日)
モザイクタイルを使って、オリジナルコースターを作るワークショップ。カラフルなガラスタイルを木製コースターに自由に並べ、自分だけのタイルアート作りを楽しむことができる。目地材を流し込んで固め、仕上げに表面をきれいにふき取って完成させる。完成した作品は、手作りの温かみが感じられる父の日のプレゼントとしても最適。
【DXふじいでらっこデー タイルアートコースター】イオン藤井寺ショッピングセンター 2Fニトリエクスプレス前 / 大阪府藤井寺市岡2丁目10-11 / 2026年6月20日(土)・21日(日) / (1)10:30、(2)11:30、(3)13:00、(4)14:00、(5)15:00 / 参加費500円。イオンモールアプリのキッズクラブクーポン提示で100円引き / 各回先着10人。当日10:15より会場にて整理券を配布
■WATER SPLASH！(イオンモール堺鉄砲町 / 6月6日〜7月20日)
バリケード内にいるスタッフを水鉄砲で狙い、びしょぬれになりながら20分間思いっきり遊ぶことができる。6月6日(土)・7日(日)や6月27日(土)・28日(日)、7月18日(土)〜20日(祝)は水鉄砲をグレードアップできる「スプラッシュガチャ」、6月13日(土)・14日(日)や7月4日(土)・5日(日)には得点に応じて熱中症対策タブレットがもらえる「スプラッシュアタック」、さらに6月20日(土)・21日(日)や7月11日(土)・12日(日)はアヒルのおもちゃを移動させて景品がもらえる「アヒルちゃんお引越しチャレンジ」など、週替わりで楽しいイベントも開催される。
【WATER SPLASH！】イオンモール堺鉄砲町 屋外 赤レンガ広場 / 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地 / 2026年6月6日(土)〜7月20日(祝) 土日祝のみ / 10:00〜17:00(最終受付16:40) / 参加費200円(1回につき水鉄砲1個プレゼント) / 雨天決行、荒天時中止 / 3歳以上小学生以下 / ぬれてもいい服装で参加。会場内に更衣室テントあり
■わくわく！エコたんけんラリー(イオンモールりんくう泉南 / 6月8日(月)〜21日)
楽しくエコについて学べるクイズラリー。イオンモール泉南の館内に設置された3カ所のラリーポイントでエコに関するクイズに挑戦し、スタンプをすべて集めると、「じゃがりこ(サラダ味)」または「チップスター(うすしお味)」のいずれか1つと交換することができる。さらに、クイズの全問正解者にはプチ菓子がプレゼントされる。
【わくわく！エコたんけんラリー】イオンモールりんくう泉南 スタンプ台紙・景品交換場所：2Fイオンカードセンター(ふるいち前) / 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 / 2026年6月8日(月)〜21日(日) / 10:00〜18:00 / 入場無料 景品交換の際はイオンモールアプリのクーポン提示が必要(1人1回限り)
■噴水広場であそぼう！(イオンモールりんくう泉南 / 4月25日〜9月27日 ※土日祝のみ)
1階セントラルコート正面入口外に、暑い日にぴったりの水遊びスポット「噴水広場」が登場。期間中の土日祝のみ開放され、床から噴水のように水が飛び出し、小さな子どもが水遊びを楽しむことができる。無料で開放されているので、ショッピングの前後に気軽に立ち寄ってひんやりと涼しい気分を楽しめる。
【噴水広場であそぼう！】イオンモールりんくう泉南 1Fセントラルコート正面入口外(海側駐車場・ペテモ付近) / 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 / 2026年4月25日(土)〜9月27日(日) 土日祝のみ / 10:00〜17:00(悪天候の場合は休止) / 入場無料 / ぬれてもいい服装で参加
※記事内に価格表示がある場合、特に注記などがない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。