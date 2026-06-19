【必見】資金繰りの大事なポイントを押さえれば会社は大儲けする！社長は今すぐ真似してください！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【必見】資金繰りの大事なポイントを押さえれば会社は大儲けする！社長は今すぐ真似してください！」を公開した。1万社以上の黒字経営を指導してきた財務のプロである市ノ澤翔氏が、資金繰りに強い会社が実践する5つの鉄則について解説した。



動画の中で市ノ澤氏は、資金繰りに強い会社は前提として全員が「数字に強い」と定義する。お金の動きはすべて数字で表されるため、社長自身が会社の数字を把握していなければ、資金繰りを良くしていくことはできないと指摘した。



その上で、資金繰りに強い会社が必ず実践している5つの鉄則を紹介。「資金繰り予定表を作成している」「納税する」「適正資金調達」「経営計画の策定」「PDCAサイクルの実行」の5項目である。特に納税については、「税金を払わないという選択をしようとすると利益を食いつぶすことになる」と警鐘を鳴らし、しっかり利益を出して納税し、手元に残ったキャッシュを運用していく好循環の重要性を説いた。また、行き当たりばったりの「成り行き経営」を避けるため、ビジョンを数字に落とし込む経営計画の策定と、仮説や検証を繰り返すPDCAサイクルの実行が不可欠だと語った。



さらに、すでに資金繰りが悪化している会社に対しては、安易に借金をするのではなく、まずは「原因究明」をすべきだと断言する。売上不足や経費の過剰、誤ったお金の借り方など、数字を見て何が問題なのかをはっきりさせないと、結局は借金を繰り返して傷口を広げるだけの「延命措置になっているだけ」だと厳しく指摘した。



市ノ澤氏は、経営に楽してうまくいく裏技はなく、成功している人は「愚直に誰でもできるようなことを誰よりもやっている」と語る。資金繰りに強い会社が実践する鉄則を学び、自社の数字と真摯に向き合うことこそが、目標を実現するための近道であると結んだ。