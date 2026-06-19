川島明、テレ東ドラマに“5秒”出演 刑事役… 一言放って反響「良い声だわ」「ちょｗｗｗｗｗｗｗ」「川島さん？！？！」『るなしい』最終話【ネタバレあり】

川島明、テレ東ドラマに“5秒”出演 刑事役… 一言放って反響「良い声だわ」「ちょｗｗｗｗｗｗｗ」「川島さん？！？！」『るなしい』最終話【ネタバレあり】