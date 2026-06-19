川島明、テレ東ドラマに“5秒”出演 刑事役… 一言放って反響「良い声だわ」「ちょｗｗｗｗｗｗｗ」「川島さん？！？！」『るなしい』最終話【ネタバレあり】
テレビ東京の連続ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30）の最終話が18日、放送され、原作の大ファンとして知られる麒麟・川島明が5秒だけ出演した。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】出演時間わずか5秒！一瞬映った川島明
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
「火神の子」として生きる主人公の女子高生・郷田るなを原菜乃華が演じ、るなを狂わせる初恋の相手・成瀬健章（ケンショー）役は窪塚愛流が務める。原作のファンである川島の出演も事前に発表されており、視聴者からいつ登場するのか話題になっていた。
川島が登場したのは、登場人物を事情聴取するシーン。刑事役として参考人の話に耳を傾けた。最後に「ありがとうございます。これで参考人聴取は終了になります」と一言を放った。
川島が映った時間はわずか5秒。それでもSNS上では強烈なインパクトを残した川島に対し「良い声だわ」「ちょｗｗｗｗｗｗｗ」「川島さん？！？！」などのコメントが寄せられた。
【場面写真】出演時間わずか5秒！一瞬映った川島明
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
川島が登場したのは、登場人物を事情聴取するシーン。刑事役として参考人の話に耳を傾けた。最後に「ありがとうございます。これで参考人聴取は終了になります」と一言を放った。
川島が映った時間はわずか5秒。それでもSNS上では強烈なインパクトを残した川島に対し「良い声だわ」「ちょｗｗｗｗｗｗｗ」「川島さん？！？！」などのコメントが寄せられた。