ホンダは、ミニバン「オデッセイ」の国内での販売を年度内にも終了する方針を固めた。

かつての人気車種だが、直近の販売台数はピーク時から９割以上減っていた。ホンダは新たな大型ＳＵＶ（スポーツ用多目的車）を投入するなど、国内市場のラインアップの刷新を図る考えだ。

オデッセイは、狭山工場（埼玉県）の閉鎖に伴い、２０２１年末に国内生産を終了した。２３年に中国の工場から輸入して国内販売を再開していたが、人気は芳しくなかった。

販売終了は、中国の工場の稼働を適正化させる狙いもある。ホンダは中国に計１２０万台の生産能力を持つが、２５年度の生産台数は半分程度の約６３万台にとどまった。工場の一部を今年７月に休止することも決めており、日本向けのオデッセイの生産をやめるなど体制を見直す。

オデッセイは１９９４年に発売し、乗降しやすい低床設計が人気を集め、ミニバンブームの先駆けとなった。発売翌年の９５年には国内で１２万５０００台超を販売し、累計販売台数は１２５万台に上る。

しかし、近年は高価格帯のミニバン市場でライバル車に先行を許してきた。２００２年に登場したトヨタ自動車の「アルファード」は家族向けのほか、企業役員の送迎車などとして人気を博している。２５年の国内販売は、アルファードが約９万台に対し、オデッセイは約８０００台だった。

オデッセイの販売終了で国内のホンダのミニバンは「ステップワゴン」「フリード」の２車種に減る。その穴を埋めるため、２７年にも国内市場に３列シートの大型ＳＵＶを投入する考えだ。将来的に上級ミニバンを投入する構想もあるという。

ホンダは、主力の北米市場で電気自動車（ＥＶ）需要の鈍化などが響き、２６年３月期連結決算の最終利益が４２３９億円の赤字に転落した。二輪事業が好調な一方、足を引っ張る四輪事業の立て直しが急務となっている。