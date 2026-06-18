タレントのマツコ・デラックス（53）が18日放送のTBS「週刊さんまとマツコ特大号」（後10・00）に出演し、子供の頃にぜいたくと思った食べものを明かした。

この日は「1972年生まれが大集合！」ということで、ことし54歳になるメンバーが出演。

マツコは「私、好きだったの宝石箱ってアイス」と、雪印乳業（現・雪印メグミルク）から販売されていたアイスの名を挙げ「あれ、中にエメラルドっぽいグリーンの、何でできたか分からないアメみたいのが入ってんだけど、たまに奇跡的に凄い大きく残っているやつがあるのよ。それを（指に）乗せてた」と語った。

また、お笑いコンビ・阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子（53）は「砂糖をかけたトマト」と答え「今みたいに糖度を表示するなんて言うことはなくて…」と語ると、マツコは「イチゴにもさ、イチゴの味がしなくなるまで練乳とかお砂糖をかけた。あと、グレープフルーツ。上に砂糖2ミリくらい乗せて、もうほぼ砂糖食ってんのよ」と語った。

すると2003年生まれの22歳の「Snow Man」ラウールは「砂糖をグレープフルーツにかける？なんでなんですか？」と理解ができない様子。当時は今ほど甘くなかったため、砂糖などをかけて食べやすくしていたと説明されるが、不思議そうな表情をしていた。