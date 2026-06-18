『神の雫』第11話 「郷愁の場所で出会った大きな手」あらすじ＆先行カットを公開！
TOKYO MXほかにて放送中の、TVアニメ『神の雫』の第11話「郷愁の場所で出会った大きな手」のあらすじと先行カットが公開された。
『神の雫』は2004〜2014年『モーニング』（講談社）で連載していた原作・亜樹直／作画・オキモト・シュウによる漫画作品。幻のワイン ”神の雫” をめぐる心揺さぶる人間ドラマと、ワイン初心者にもわかりやすい表現から世界的ワインブームを引き起こすと同時に、ワインをめぐる多彩で正確な内容から、ワイン生産者などの業界関係者からも高い支持を得て、全世界シリーズ累計1500万部を突破している。2009年には日本テレビ系にてドラマが放送され、日仏米共同製作の国際連続ドラマ『神の雫／Drops of God』シーズン1・2も好評配信中。アニメーション制作はサテライトとYANCHESTERが手がけ、監督は糸曽賢志、キャラクターデザインは諏訪壮大が担当する。
このたび、第11話のあらすじと先行カットが公開。第11話は6月19日（金）23：30よりTOKYO MXほかにて放送。同日24：30よりアニメタイムズ・Hulu・Leminoにて見放題最速配信される。
＜第11話「郷愁の場所で出会った大きな手」あらすじ＞
それぞれが ”第三の使徒” と信じるワインを神咲邸に持ち込んだ雫と一青。しかし2人は判断を誤り、ロベールから「両者資格なし」と宣告を受ける。「もう一度チャンスを」と食い下がる2人を見かねたロベールは、3日間の猶予を与えた。『ジゴンダス』を飲み、 ”第三の使徒” 『郷愁』のワインは「グルナッシュの古木というより老木」から造られたワインであると確信した雫。高杉のスーパーで該当するワインを試飲する中、ワインのコルクで造られた古木のオブジェから ”第三の使徒” を嗅ぎ取る。一方、一青は ”第三の使徒” のヒントを求め、たった1人で3日間を遊園地で過ごしていた。コーヒーカップを見ているうちに、幼少期の記憶へと引き戻されていく。
＞＞＞第11話先行カットをすべてチェック！（写真6点）
（C）亜樹直・オキモト・シュウ・講談社／TVアニメ「神の雫」製作委員会
『神の雫』は2004〜2014年『モーニング』（講談社）で連載していた原作・亜樹直／作画・オキモト・シュウによる漫画作品。幻のワイン ”神の雫” をめぐる心揺さぶる人間ドラマと、ワイン初心者にもわかりやすい表現から世界的ワインブームを引き起こすと同時に、ワインをめぐる多彩で正確な内容から、ワイン生産者などの業界関係者からも高い支持を得て、全世界シリーズ累計1500万部を突破している。2009年には日本テレビ系にてドラマが放送され、日仏米共同製作の国際連続ドラマ『神の雫／Drops of God』シーズン1・2も好評配信中。アニメーション制作はサテライトとYANCHESTERが手がけ、監督は糸曽賢志、キャラクターデザインは諏訪壮大が担当する。
＜第11話「郷愁の場所で出会った大きな手」あらすじ＞
それぞれが ”第三の使徒” と信じるワインを神咲邸に持ち込んだ雫と一青。しかし2人は判断を誤り、ロベールから「両者資格なし」と宣告を受ける。「もう一度チャンスを」と食い下がる2人を見かねたロベールは、3日間の猶予を与えた。『ジゴンダス』を飲み、 ”第三の使徒” 『郷愁』のワインは「グルナッシュの古木というより老木」から造られたワインであると確信した雫。高杉のスーパーで該当するワインを試飲する中、ワインのコルクで造られた古木のオブジェから ”第三の使徒” を嗅ぎ取る。一方、一青は ”第三の使徒” のヒントを求め、たった1人で3日間を遊園地で過ごしていた。コーヒーカップを見ているうちに、幼少期の記憶へと引き戻されていく。
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（C）亜樹直・オキモト・シュウ・講談社／TVアニメ「神の雫」製作委員会
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