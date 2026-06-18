【ムーミン】AIP第6弾にはじゃこうねずみがラインナップ！
キタンクラブより、「AIP ムーミン Vol.6」が、2026年6月26日（金）から全国のカプセルトイ売場にて順次発売される。
＞＞＞AIP ムーミン Vol.6をチェック！（写真5点）
『ムーミン』は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって⽣みだされた。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された⼩説『⼩さなトロールと⼤きな洪⽔』から始まり、60カ国以上の国々で翻訳出版されている。原作である⼩説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、本国フィンランドだけではなく、⽇本をはじめとする多くの国の⼈々に愛されている。
キタンクラブが展開する「ART IN THE POCKET ムーミン」シリーズに、第6弾が登場。
”ポケットに入るアート” をテーマに展開する本シリーズ、今 回もムーミン谷の仲間たちを高品質なフィギュアでお届けします。
Vol.6のラインナップは、おなじみの人気キャラクター「スナフキン」「スティンキー」に加え「フィリフヨンカ」 と「じゃこうねずみ」を加えた全4種類。
なかでも注目なのは今回初立体化となる「じゃこうねずみ」。小説『ムーミン谷の彗星』の挿絵で使用されている印象的な姿を元に制作されたもの。手に持ったケーキやスプーン、毛 並みなど細かい部分までしっかりと作り込みつつ、水部分にはクリアパーツを使用するなど小さいながらも非常に見どころの多いフィギュアになっている。
他にも帽子の装飾まで細かく再現した人気キャラクターの「スナフキン」、全身の毛を丁寧に制作した「 スティンキー」、さらに「フィリフヨンカ」は、Vol.5の「フィリフヨンカのこどもたち」と親子で並べることでムーミン谷の世界観がさらに広がる。
広く知られるメインキャラクターから立体化の機会が少ないキャラクターまで、シリーズを通して収集することで、あなたのお部屋にも小さなムーミン谷が広がる。ぜひ本弾もお見逃しなく。
（C）Moomin Characters TM
＞＞＞AIP ムーミン Vol.6をチェック！（写真5点）
『ムーミン』は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって⽣みだされた。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された⼩説『⼩さなトロールと⼤きな洪⽔』から始まり、60カ国以上の国々で翻訳出版されている。原作である⼩説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、本国フィンランドだけではなく、⽇本をはじめとする多くの国の⼈々に愛されている。
”ポケットに入るアート” をテーマに展開する本シリーズ、今 回もムーミン谷の仲間たちを高品質なフィギュアでお届けします。
Vol.6のラインナップは、おなじみの人気キャラクター「スナフキン」「スティンキー」に加え「フィリフヨンカ」 と「じゃこうねずみ」を加えた全4種類。
なかでも注目なのは今回初立体化となる「じゃこうねずみ」。小説『ムーミン谷の彗星』の挿絵で使用されている印象的な姿を元に制作されたもの。手に持ったケーキやスプーン、毛 並みなど細かい部分までしっかりと作り込みつつ、水部分にはクリアパーツを使用するなど小さいながらも非常に見どころの多いフィギュアになっている。
他にも帽子の装飾まで細かく再現した人気キャラクターの「スナフキン」、全身の毛を丁寧に制作した「 スティンキー」、さらに「フィリフヨンカ」は、Vol.5の「フィリフヨンカのこどもたち」と親子で並べることでムーミン谷の世界観がさらに広がる。
広く知られるメインキャラクターから立体化の機会が少ないキャラクターまで、シリーズを通して収集することで、あなたのお部屋にも小さなムーミン谷が広がる。ぜひ本弾もお見逃しなく。
（C）Moomin Characters TM
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