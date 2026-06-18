部員の技術向上と、顧問の負担軽減につなげます。岡山市中区の県立高校で、高校生と大学生が合同で部活動の練習を行う取り組みが始まりました。

【写真を見る】部活動の新たなかたち 高校生と大学生が合同で練習 技術向上と顧問の負担軽減に【岡山】

（東岡山工高バスケットボール部 堀大翔顧問）

「こういう機会はめったになくてすごく新鮮だと思うので、いろんな刺激をお互いに出し合ってほしいなと思います」

東岡山工業高校のバスケットボール部員と合同で練習をしたのは、中国大会3連覇中の強豪、環太平洋大学のバスケットボール部です。

取り組みは、両校が去年結んだ連携協定によるもので、高校生と大学生が、互いの技術向上を目指します。さらに…

（東岡山工高バスケットボール部 堀大翔顧問）

「自分一人では顧問として伝えられないこともあると思うので、助かるのもあるし、自分の知識を深められる、勉強できる、いい時間にさせてもらえているなと」

東岡山工業高校のバスケ部には外部指導員がいないため、2人の顧問が指導しています。合同練習では、大学生が指導役も担うため、顧問の負担が減るほか、普段とは違う練習もでき、一石二鳥だといいます。

（東岡山工高バスケットボール部 堀大翔顧問）

「技術面だけじゃなくて、フィジカル面や精神面、練習の取り組み方とか。そういうところも生徒たちには勉強して吸収してほしいなと思っています」

（環太平洋大学 黒田希 学生コーチ）

「ここにボールがある時に、このディフェンスはちょっと寄る」

初回のこの日に取り組んだのは、実戦を意識したディフェンスのトレーニングや練習試合など、環太平洋大学の学生コーチが考案したメニュー。指導する大学生にとっても、高校生との合同練習は刺激になるようです。

（IPU・環太平洋大学 黒田希 学生コーチ）

「高校生は分からないことが多いと思うので、大学生もちゃんとコミュニケーションを取って、みんなで楽しくバスケができるように。大学生も成長できるし、高校生もレベルアップできるし、とてもいい体験だと思います」

（東岡山工業高校バスケットボール部 井上皇輝主将）

「大学生の一つ一つのパスやドリブルのレベルが、僕らがやっているゆるい練習とはぜんぜん違うなって。大学生がやっている一つ一つを自分なりに解析して、うまくなるコツを見つけたいと思います」

東岡山工業高校のバスケットボール部は、今後、県内ベスト8を目標に、月に2回程度、環太平洋大学と合同練習を行う予定だということです。