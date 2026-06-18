『魔入りました！入間くん』 第12話「1年間と1センチの距離」あらすじ公開
4月4日（土）より放送中のTVアニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズ、第12話のあらすじと先行カットが公開された。
魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。2017年3月から『週刊少年チャンピオン（秋田書店）』にて西修による連載がスタートし、コミックスシリーズ累計発行部数は2000万部を突破。（2026年3月現在）
どんな時も相手を思いやる入間の優しさや意志を貫き通す姿、悪魔たちとの楽しげな魔界生活、そして魔界を揺るがす大きな陰謀の影が暗躍するストーリーが好評を博し、待望のTVアニメ第4シリーズが2026年4月4日（土）午後6時25分からNHK Eテレにて2クール・全24話で放送予定。
このたび、6月20日（土）に放送となる第12話「1年間と1センチの距離」のあらすじと先行カットが公開された。
＜ 第12話「1年間と1センチの距離」あらすじ＞
久しぶりの『初恋メモリー』読書会に胸を躍らせるアメリ。
しかし、運悪く大貴族会（デビキュラム）と日程がかぶってしまった。
自身の野望を優先して読書会をキャンセルしたアメリだったが、入間との時間がなかなか作れず、距離が離れていく気がして落ち込んでしまう。
それでも大貴族会の場で気丈にふるまおうとする彼女の前に、入間が現れ…！？
＞＞＞第12話先行カットをすべてチェック！（写真5点）
（C） 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会
魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。2017年3月から『週刊少年チャンピオン（秋田書店）』にて西修による連載がスタートし、コミックスシリーズ累計発行部数は2000万部を突破。（2026年3月現在）
どんな時も相手を思いやる入間の優しさや意志を貫き通す姿、悪魔たちとの楽しげな魔界生活、そして魔界を揺るがす大きな陰謀の影が暗躍するストーリーが好評を博し、待望のTVアニメ第4シリーズが2026年4月4日（土）午後6時25分からNHK Eテレにて2クール・全24話で放送予定。
＜ 第12話「1年間と1センチの距離」あらすじ＞
久しぶりの『初恋メモリー』読書会に胸を躍らせるアメリ。
しかし、運悪く大貴族会（デビキュラム）と日程がかぶってしまった。
自身の野望を優先して読書会をキャンセルしたアメリだったが、入間との時間がなかなか作れず、距離が離れていく気がして落ち込んでしまう。
それでも大貴族会の場で気丈にふるまおうとする彼女の前に、入間が現れ…！？
＞＞＞第12話先行カットをすべてチェック！（写真5点）
（C） 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優