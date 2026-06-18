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思春期の子育てアドバイザーが解説「約束を破る子ども」を好転させる過干渉のやめ方

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザーである道山ケイが、YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」にて「【反抗期】約束を全部破る子供…母親が限界を迎えました」と題した動画を公開した。動画では、約束をことごとく破る子どもに対して限界を感じている母親からの相談を取り上げ、親がうつ状態に陥る前に「無理に関わる必要はない」という衝撃的な結論を提示している。



道山はまず、子どもがドタキャンやルール違反を繰り返し、親の怒りが頂点に達している状況に対し、そのまま関わり続けると親自身の心が壊れてしまうと警告する。「自分の心が嫌だと思っていることをやり続けると人間はうつになる」と語り、限界を感じた場合は一旦子どもと距離を置くことを推奨した。その具体的な方法として、パートナーに子育てを任せる、一時的に実家で暮らす、全寮制フリースクールに預ける、親戚に預かってもらうという4つの選択肢を挙げている。



距離を置いて親の気持ちが落ち着いた後は、再び子どもとの関わりを持ち、「愛情バロメーター」を上げていくステップに入る。その際、再び過干渉になることを防ぐため、「人を傷つけること」「法律やルールに違反すること」「他人に迷惑をかけること」の3点以外は一切口出ししないというルールを提案した。また、「ゲームをやらせてくれないなら学校に行かない」といった理不尽な要求には、「ゲームと学校は関係ない。無理に行かなくていいよ」と毅然とした態度で接するべきだと説く。



子どもが反抗的になる本当の原因は、表面的な要求が通らないことではなく、親との関係性や「愛情バロメーター」の低さにあると道山は指摘する。親自身の心を守るための「戦略的撤退」が、結果的に子どもとの本質的な関係改善への第一歩になるという、子育てにおける新たな視点を提供する内容となっている。