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アサヒビールは、「キンキン冷感タンブラー付きカートン アサヒスーパードライ 350ml×24本 」を13％オフの4,548円（税込）で販売しています。

【キンキン冷感タンブラー付きカートン】アサヒスーパードライ[ ビール 350ml×24本 ] スーパードライ \4,548 （2026/06/16 11:30時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

冷やすとロゴが浮かび上がる！ 飲みごたえとキレを極限まで引き出す専用タンブラー

↑アサヒビールの「キンキン冷感タンブラー付きカートン アサヒスーパードライビール 350ml×24本」

本商品は、世界的な酒類専門誌「ドリンクス・インターナショナル」の2025年版レポートにおいて、「BEST SELLING部門」「TOP TRENDING部門」の2部門で最高賞を獲得するなど、国内外で高く評価されている「アサヒ スーパードライ」に、オリジナルタンブラーが付属した特別なセットです。

付属のタンブラーには、自宅での晩酌をさらに楽しめるようになる3つのポイントがあるとのこと。1つ目は、1.2mmという薄さに仕上げられた飲み口で、口に触れた瞬間にビールの冷たさをダイレクトに実感できるそう。2つ目は熱伝導の良さで、グラスを持った手からもすぐに冷えを感じられるとしています。

そして最大の魅力である3つ目のポイントが、示温インキを採用したデザインです。よく冷やすと、側面にデザインされた「辛口カーブ」の色がシルバーから赤色へと変化し、飲み頃の冷たさが目で見てわかるワクワクする仕掛けになっています。

スーパードライはしっかりと冷やすことで液中に炭酸ガスが溶け込み、苦味や雑味を感じにくくなるため、特長である「瞬時に感じるキレのよさ」と「飲んだ瞬間の飲みごたえ」がさらに際立ちます。

これからの暑い季節、毎日の晩酌や休日のリフレッシュにぴったりのセット。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

スーパードライ×タンブラーセットがオトク！

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