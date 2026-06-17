きゃりーぱみゅぱみゅがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 〜Touch Your Heart〜」（毎週日曜12:30〜12:55）。この番組では、きゃりーが自身の趣味や興味のあることについて語ったり、いま輝いているゲストをお迎えしたりしながら、さまざまなエピソードを1冊の本に見立て、紐解いていきます。

（左から）イワクラさん、パーソナリティのきゃりーぱみゅぱみゅ

イワクラさん



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＜番組概要＞番組名：CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 〜Touch Your Heart〜放送日時：毎週日曜 12:30〜12:55パーソナリティ：きゃりーぱみゅぱみゅ