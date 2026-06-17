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YouTubeチャンネル「ザワつく!おもしろ図鑑」が、「発想がななめ上いってる架空商品が可愛すぎるwwww」と題した動画を公開した。

動画では、「企画デザイン2時」と「奇想天Guy」の2組のクリエイターが考案した、斜め上の発想が光るユニークな架空商品（一部商品化あり）の数々を紹介。視聴者の想像力と笑いを同時に刺激するアイテムが次々と登場する。



「企画デザイン2時」のパートでは、揚げ物に刺してカロリーを自覚させる「現実から目を背けないためのピック」から始まり、「レッサーパンダに威嚇されながら眠れるお昼寝クッション」などが紹介された。

特にレッサーパンダのクッションは、両手を上げて威嚇するレッサーパンダの無言の圧を受けながら眠るというコンセプトで、「逆に可愛すぎて二度寝してまう」と評判の愛らしい仕上がりとなっている。



一方、「奇想天Guy」のパートでは、「はり師の気分になれる針山」や、和式便器をモチーフにした「履きたくないスリッパ」など、日常のアイテムをユーモラスな視点で変換した商品が登場。

さらに、食パンの形をした「フライぱん」や、安全ピンの逆をいくトゲだらけの「危険ピン」など、言葉遊びを取り入れたセンスあふれるアイテムが目白押しである。

紹介される各商品に対して「発想が鬼才すぎる」「商品化して頼む」といった的確なツッコミが絶え間なく入り、魅力がさらに引き立てられている。



日常の何気ない風景や概念を、独自の視点とユーモアで見事に形にした架空商品の数々。

単なる面白さにとどまらず、見る者の想像力を大きく広げてくれる。



これらの魅力的なアイデアの中から、実際に現実のヒット商品が生まれる日もそう遠くないだろう。