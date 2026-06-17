熱戦のお供に即完成！揚げない極上フライドポテトと絶品ソース

家族や友人と観戦パーティーを楽しむなら、手軽につくれる揚げないフライドポテトをテーブルへ。そのまま食べてもおいしいけれど、隣に並べたくなる絶品ディップを3種類ご紹介します。どれも混ぜるだけで完成！みんなでワイワイつまみながら盛り上がりましょう。

まずはフライドポテトを用意

▼油少なめ・ほっくり仕上がり「揚げないフライドポテト」

皮ごとくし形に切ったじゃがいもを電子レンジで加熱してから、フライパンで両面こんがり焼き上げるだけ。少ない油でほっくりアツアツのポテトができあがります。仕上げにお好みのシーズニングソルトやハーブをふれば、自分だけのオリジナルフレーバーも楽しめますよ。

ディップを用意して味変を楽しもう！

▼混ぜるだけでパーティー映え！ガーリッククリームチーズ

クリームチーズ・にんにく・ブラックペッパー・レモン汁を合わせてしっかり混ぜるだけ。ふわふわに混ぜると口当たりが良くなり、ついつい手がのびる味に。おいしさにパーティーでの会話も弾みそうです。

▼フォークで潰してのせるだけ。アボカドディップ

アボカドをフォークで軽く潰し、マヨネーズ・レモン汁・玉ねぎを合わせたら完成。レモン汁をたっぷり使っていても、アボカドのクリーミーさで強い酸味は感じられません。さっぱりとしながらコクがあり、ポテトとの相性も抜群です。

▼これは外せない！材料２つ混ぜるだけの明太マヨディップ

明太子とマヨネーズを混ぜ合わせるだけで完成するディップ。量はお好みで調整できるので、自分好みのピリ辛加減に仕上げてみてください。ポテトとの相性はもちろん、そのままおつまみにもなる一品です。





揚げないポテトは油が少なく、後片付けもラクなのが嬉しいポイント。ディップを何種類か並べておけば、いろいろな味を楽しめます。ディップはポテトのほかに、パンやクラッカーで楽しんでも◎次の観戦パーティーにぜひ試してみてくださいね！