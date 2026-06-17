この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ザワつく!おもしろ図鑑」が、「フィギュアのパロディ４コマストーリーが最高すぎたwww」と題した動画を公開した。

動画では、制作者であるねぎかつセブン氏の特別な許可を得て、有名キャラクターの可動式フィギュアを用いたユニークな4コマ写真が多数紹介されている。

作品の垣根を超えたキャラクター同士のシュールな掛け合いが、フィギュアの新しい楽しみ方を提示している。



動画内では、様々な作品のキャラクターたちがクロスオーバーする予測不能な世界観が展開されている。

例えば、くまのプーさんが嫌な先輩に「蜂の巣」をプレゼントしようと企むサイコパスな一面を見せるエピソードから始まる。

また、仕事で失敗し落ち込むストームトルーパーを、ちびまる子ちゃんが「大人は苦労が多くて大変だねぇ」とベテランの風格で慰め、思わず涙を流させる場面は、異色の組み合わせながら妙な説得力を生み出している。



さらに視聴者の目を引くのが、ダース・ベイダーが「ホワイト上司」として描かれるシリーズだ。

仕事中に眠気を訴える部下のストームトルーパーに対し、「寝ちゃえばよいのだ」と枕と布団を差し出し、定時になれば「各位迅速に帰宅し余暇を満喫後、暖かいお布団による就寝態勢をとれッ!!」と号令をかける。

映画の冷酷な印象とは正反対の、部下思いでデキる社会人っぷりを発揮しており、見事なギャップを見せつけている。



他にも、YouTuberデビューを果たした貞子にペニーワイズが大爆笑する姿や、悪の組織ショッカーが毛利蘭に単独でボコボコにされる光景など、可動式フィギュアのポージングと小道具を巧みに活かしたパロディが次々と登場。

細部まで作り込まれた演出は「フィギュアの汎用性の圧巻」として高く評価されている。



本来のキャラクター設定を逆手に取った絶妙な掛け合いと、想像の斜め上をいくストーリー展開は、可動式フィギュアの隠された魅力を存分に引き出している。

「こんな風に遊んでみたい」と思わせる数々の作品は、これからフィギュア選びをする読者にとって、新たな視点を与えてくれるだろう。