女優の唐田えりか（28）が14日放送のBSよしもと「スナックえびちゃん〜癒しのほろ酔い酒場〜常連客唐田えりか」（日曜後10・00）に出演。衝撃の姉妹ゲンカを告白した。

マリーマリー・えびちゃんがお酒好きで面倒見のいいチーママとして進行役を務め、忙しい芸能人たちがふらっと立ち寄ってほろ酔いトークを展開する番組。

唐田とえびちゃんは、24年秋に配信されたNetflixドラマ「極悪女王」で共演して以来、仲良しな2人。この日はカーネーション・吉田結衣をゲストに招いてトークを展開した。

えびちゃんが唐田家は仲良し家族というエピソードを明かした上で、「お姉ちゃんとはつかみ合いのケンカをする」と説明した。

唐田は「基本は口ゲンカですけど、小さい頃は殴り合い、蹴り合いとか包丁を向け合うとか！」と衝撃告白をすると、吉田も「幼少期に人に包丁向けたことない！極悪やん！」と驚きながらツッコミをいれた。

そして唐田は昨年の夏に大喧嘩したエピソードを話し始めた。姉との関係でちりが積もってケンカに発展したという。姉は「聞いてんのかよ！」とソファーに座っていた唐田の頭を叩いた。唐田は「コイツ、暴力振るってきた！？」と思いながらもシカトして、ソファーに座りながらテレビを見続けた。その後、再び頭を叩かれた瞬間に「3回目きたら絶対にやる！」と思った。姉が3回目の攻撃を仕掛けてきたため、胸ぐらをつかみ合うような激しい殴り合いのケンカに発展したようだ。

殴り合いのケンカ後、1カ月は口をきかなかったものの、今は関係も修復して仲良しな関係に戻ったと最後に報告した。