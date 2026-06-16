『攻殻機動隊』新作アニメ、放送直後から見放題配信 Prime Video版予告編映像も公開
『Anime Expo 2026』で本編のプレミア上映＆トークショー決定
『攻殻機動隊』シリーズの新作テレビアニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』（毎週火曜 午後11：00／7月7日からフジテレビ系“火アニバル!!“枠でスタート）が、放送直後の午後11：30からPrime Videoで国内見放題最速配信されることが発表された。海外では240以上の国や地域（中国本土、ロシアおよびベトナム除く）で独占配信される。あわせて、Prime Video版予告編映像も公開された。
【動画】この謎の背中は？公開された『攻殻機動隊』新作アニメ予告編映像
予告編映像では、主人公である全身義体のサイボーグ・草薙素子をリーダーとした攻性の部隊「攻殻機動隊」のメンバーの活躍が描かれるとともに、本作の物語の鍵となる正体不明のハッカー“人形使い”の存在を暗示するような描写が収められている。
また、アメリカ・ロサンゼルスコンベンションセンターにて、現地時間7月2日から5日にかけて開催される北米最大のアニメイベント『Anime Expo 2026』において、本編のプレミア上映とトークショーによるパネルイベントの実施が決定した。
アニメーションスタジオ「サイエンスSARU」の手によって、新たに作り上げられるサイバーパンクの金字塔『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』。本パネルでは、世界中のファンが待ち望む最新作の1、2話のUSプレミア（アメリカ初公開）上映を実施。また、制作スタッフが登壇し、本作のコアとなるコンセプトや、独自のビジュアルの世界観に迫る貴重な制作秘話を語る。
さらに、モコちゃん氏（監督）・半田修平氏（キャラクターデザイン・総作画監督）によるサイン会も実施。そして、バンダイナムコフィルムワークスブースでは、『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』コーナーを展開する。
『攻殻機動隊』は、1989年に漫画家・士郎正宗氏が、青年誌「ヤングマガジン」の増刊「ヤングマガジン海賊版」第5号から連載を開始したSF作品。電脳戦や格闘などで優れた能力を持つ全身義体(サイボーグ)の草薙素子をリーダーとした攻性の部隊「攻殻機動隊」が、高度複雑化する凶悪犯罪に立ち向かう姿を描いた物語。
リアルで精密な描き込みとともに、サイバーパンク的な要素や哲学的なテーマを探求しながら、人間とテクノロジーの融合、個人のアイデンティティなどについて深く考察しており、多くのクリエイターたちに影響を与え、単行本は『攻殻機動隊THE GHOST IN THE SHELL』『攻殻機動隊2MANMACHINE INTERFACE』『攻殻機動隊1.5 HUMAN-ERROR PROCESSER』の3冊が講談社から刊行されている。
メディアミックス展開もされており、押井守監督によるアニメ映画『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』（1995年）をはじめ、アニメーション、ハリウッド実写映画などさまざまな作品群を展開し、世界中に驚きと刺激を与え続けてきた人気シリーズとなっている。
■ GHOST IN THE SHELL × Science SARU: Special Panel & Premiere
開催日：7月4日（木）午後2：45〜午後4：05[PT]［現地時間］
開催場所： JW Diamond Hall
登壇者：モコちゃん（監督）
半田修平（キャラクターデザイン・総作画監督）
進藤嵩平（アニメーションプロデューサー）
阿部研吾（プロデューサー）
桂田剛司（ヤングマガジン編集部）
内容：プロデューサーや制作チームのメンバーが、アニメの内容やプロジェクトの制作状況、その他の最新情報について語る。
■THE GHOST IN THE SHELL Autograph Session
開催日：7月3日（金）午後12:30 [PT][現地時間]
開催場所：JW Marriott Gold Ballroom
ゲスト：モコちゃん（監督）
半田修平（キャラクターデザイン・総作画監督）
■Bandai Namco Filmworks Booth THE GHOST IN THE SHELL Area
開催日：7月2日（木）〜5日（日）[PT]［現地時間］
場所：South Hall ブース SH-2406 ※会場South Hall内
出展社：バンダイナムコフィルムワークス
■Anime Expo 2026
開催日：7月2日（木）〜5日（日）[PT]［現地時間］
開催地：アメリカ・ロサンゼルスコンベンションセンター
（1201 South Figueroa Street, Los Angeles, CA 90015 アメリカ合衆国）
『攻殻機動隊』シリーズの新作テレビアニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』（毎週火曜 午後11：00／7月7日からフジテレビ系“火アニバル!!“枠でスタート）が、放送直後の午後11：30からPrime Videoで国内見放題最速配信されることが発表された。海外では240以上の国や地域（中国本土、ロシアおよびベトナム除く）で独占配信される。あわせて、Prime Video版予告編映像も公開された。
予告編映像では、主人公である全身義体のサイボーグ・草薙素子をリーダーとした攻性の部隊「攻殻機動隊」のメンバーの活躍が描かれるとともに、本作の物語の鍵となる正体不明のハッカー“人形使い”の存在を暗示するような描写が収められている。
また、アメリカ・ロサンゼルスコンベンションセンターにて、現地時間7月2日から5日にかけて開催される北米最大のアニメイベント『Anime Expo 2026』において、本編のプレミア上映とトークショーによるパネルイベントの実施が決定した。
アニメーションスタジオ「サイエンスSARU」の手によって、新たに作り上げられるサイバーパンクの金字塔『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』。本パネルでは、世界中のファンが待ち望む最新作の1、2話のUSプレミア（アメリカ初公開）上映を実施。また、制作スタッフが登壇し、本作のコアとなるコンセプトや、独自のビジュアルの世界観に迫る貴重な制作秘話を語る。
さらに、モコちゃん氏（監督）・半田修平氏（キャラクターデザイン・総作画監督）によるサイン会も実施。そして、バンダイナムコフィルムワークスブースでは、『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』コーナーを展開する。
『攻殻機動隊』は、1989年に漫画家・士郎正宗氏が、青年誌「ヤングマガジン」の増刊「ヤングマガジン海賊版」第5号から連載を開始したSF作品。電脳戦や格闘などで優れた能力を持つ全身義体(サイボーグ)の草薙素子をリーダーとした攻性の部隊「攻殻機動隊」が、高度複雑化する凶悪犯罪に立ち向かう姿を描いた物語。
リアルで精密な描き込みとともに、サイバーパンク的な要素や哲学的なテーマを探求しながら、人間とテクノロジーの融合、個人のアイデンティティなどについて深く考察しており、多くのクリエイターたちに影響を与え、単行本は『攻殻機動隊THE GHOST IN THE SHELL』『攻殻機動隊2MANMACHINE INTERFACE』『攻殻機動隊1.5 HUMAN-ERROR PROCESSER』の3冊が講談社から刊行されている。
メディアミックス展開もされており、押井守監督によるアニメ映画『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』（1995年）をはじめ、アニメーション、ハリウッド実写映画などさまざまな作品群を展開し、世界中に驚きと刺激を与え続けてきた人気シリーズとなっている。
■ GHOST IN THE SHELL × Science SARU: Special Panel & Premiere
開催日：7月4日（木）午後2：45〜午後4：05[PT]［現地時間］
開催場所： JW Diamond Hall
登壇者：モコちゃん（監督）
半田修平（キャラクターデザイン・総作画監督）
進藤嵩平（アニメーションプロデューサー）
阿部研吾（プロデューサー）
桂田剛司（ヤングマガジン編集部）
内容：プロデューサーや制作チームのメンバーが、アニメの内容やプロジェクトの制作状況、その他の最新情報について語る。
■THE GHOST IN THE SHELL Autograph Session
開催日：7月3日（金）午後12:30 [PT][現地時間]
開催場所：JW Marriott Gold Ballroom
ゲスト：モコちゃん（監督）
半田修平（キャラクターデザイン・総作画監督）
■Bandai Namco Filmworks Booth THE GHOST IN THE SHELL Area
開催日：7月2日（木）〜5日（日）[PT]［現地時間］
場所：South Hall ブース SH-2406 ※会場South Hall内
出展社：バンダイナムコフィルムワークス
■Anime Expo 2026
開催日：7月2日（木）〜5日（日）[PT]［現地時間］
開催地：アメリカ・ロサンゼルスコンベンションセンター
（1201 South Figueroa Street, Los Angeles, CA 90015 アメリカ合衆国）
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