屋台の思い出を色鮮やかなスウィーツで表現！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ビバリーヒルズ・ブランジェリー「夏限定メニュー」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2026年7月1日(水)から8月26日(水)まで、「NO LIMIT! お祭り騒ぎの25周年の夏」を開催！
カラフルなネオンがまぶしい超興奮の“夜祭り”をさらに盛り上げる、屋台の定番メニューが遊び心で大変身した“夏祭り”グルメが、2026年6月29日(月)より順次登場します。
今回は、ビバリーヒルズ・ブランジェリーで提供される｢夏限定メニュー」を紹介します☆
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ビバリーヒルズ・ブランジェリー｢夏限定メニュー」
販売開始予定日：2026年6月29日(月)
販売場所：ビバリーヒルズ・ブランジェリー
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2026年7月1日(水)から8月26日(水)まで、夏の新ナイト・エンターテイメント『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』をはじめとする「NO LIMIT! お祭り騒ぎの25周年の夏」を開催！
お祭り騒ぎの25周年の夏は、屋台の思い出を美しく表現したスウィーツが多数登場します。
ビバリーヒルズ・ブランジェリーでは、写真映えも抜群の、繊細で可愛らしいデザートメニューが展開されます。
りんご飴 〜りんごのムース〜
屋台の思い出を色鮮やかなスウィーツにした一品。
まるで本物のりんご飴のような、ころんとした可愛らしいフォルムのムースケーキとなっています。
水風船 〜ピーチゼリー＆レアチーズムース〜
夏祭りの水風船をモチーフにした、涼やかな見た目のデザート。
ピーチゼリーとレアチーズムースが層になった、透明感のある美しい仕上がりを楽しめます。
見た目も味もお祭り感満載のスウィーツとともに、お祭り騒ぎの25周年の夏ならではの特別な体験が満喫できます。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ビバリーヒルズ・ブランジェリー｢夏限定メニュー」の紹介でした。
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ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』の情報はこちらでまとめて紹介しています。
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