森三中・黒沢かずこ、幼少期の家庭環境明かす「親ともそんなにしゃべったこともないんですよ」
森三中の黒沢かずこ（47）が、15日放送の日本テレビ系『大悟の芸人領収書』（毎週月曜 後11：59）に出演。幼少期について語った。
【写真】スタジオ絶句…更年期の悩みについて語る黒沢かずこ
黒沢は「私は元々、一人っ子で、親ともそんなにしゃべったこともないんですよ、実は」と明かした。続けて「一緒に暮らしてるんですけど“いってきます”“ただいま”“いただきます”とか、一度も言ったことがない。家で」と話した。
MCの千鳥・大悟が「お父さんとか、お母さんから“今日何かあったんか？”とかそういうのもなかった」と聞くと「聞かれたことないです」と答えた。
さらに黒沢は「注意もされなかったんで、寝ながら食べてた時期もあるんです、ご飯」と続け「親と一緒にご飯食べてなかった？」と聞かれると「親は飲食店やってて、仕事してるから一緒に食べないんですよ。家族的な感じがなくって、一人で過ごす時間が多かった」と明かしていた。
【写真】スタジオ絶句…更年期の悩みについて語る黒沢かずこ
黒沢は「私は元々、一人っ子で、親ともそんなにしゃべったこともないんですよ、実は」と明かした。続けて「一緒に暮らしてるんですけど“いってきます”“ただいま”“いただきます”とか、一度も言ったことがない。家で」と話した。
MCの千鳥・大悟が「お父さんとか、お母さんから“今日何かあったんか？”とかそういうのもなかった」と聞くと「聞かれたことないです」と答えた。
さらに黒沢は「注意もされなかったんで、寝ながら食べてた時期もあるんです、ご飯」と続け「親と一緒にご飯食べてなかった？」と聞かれると「親は飲食店やってて、仕事してるから一緒に食べないんですよ。家族的な感じがなくって、一人で過ごす時間が多かった」と明かしていた。