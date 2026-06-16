ミネベアミツミ<6479.T>が切り返し態勢にあり、ここは追撃買いで対処したい。今月５日に上場来高値５０８８円をつけた後は調整局面に移行したが、２５日移動平均線を支持ラインに目先リバウンド局面へと移行した。群を抜く世界シェアを誇る極小ボールベアリング（軸受け）が、絶好調に推移し収益拡大に反映されている。とりわけ、ＡＩデータセンター内にあるサーバーラックの冷却用ファンモーターで高水準の需要を獲得、今後も中期的に業績への貢献が見込まれる。



２６年３月期の営業１０％増益に続き、２７年３月期も前期比１５％増の１２００億円と２ケタピーク利益更新基調を継続する見通しにある。株価は海外機関投資家とみられる実需買いが観測され、早晩最高値奪回から中勢６０００円台を目指す展開に。（桂）



出所：MINKABU PRESS