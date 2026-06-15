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旅行系YouTuberの「おのだ」が、自身のYouTubeチャンネルを更新。アメリカ・テキサス州のダラス近郊で行われたFIFAワールドカップ2026、日本代表対オランダ代表の一戦を現地観戦し、世界最大級のスポーツイベントならではの熱気を伝えた。日本代表にとって大会初戦となった今回の試合。対戦相手は、世界的なスター選手を擁する強豪オランダ代表だ。チケットのお値段はなんと10万円。試合が行われたのは、テキサス州アーリントンにあるダラス・スタジアム。普段はNFLの名門ダラス・カウボーイズが本拠地として使用している巨大スタジアムで、最大級の観客収容能力を誇るアメリカを代表するスポーツ施設の一つだ。おのだ氏は試合当日、会場周辺に集まる日本人サポーターやオランダ人サポーターの様子を撮影。スタジアムに近づくにつれて、両国のユニホームを着た観客が増え、街全体がワールドカップ一色になっていく光景を紹介した。日本代表の青いユニホームや国旗を身につけたサポーターの姿も多く、日本から遠く離れたアメリカの会場でありながら、日本語の応援や歓声が飛び交う状況に、おのだ氏も驚きを見せた。一方、オランダのサポーターはチームカラーであるオレンジ色の衣装で会場を埋め尽くした。試合開始前から歌や掛け声が響き、スタジアム周辺はまるで大規模な祭りのような雰囲気に包まれていたという。おのだ氏は、これまで航空機やホテル、海外の観光地などを数多く取材してきたが、サッカーのワールドカップを現地観戦するのは特別な体験だったと説明。数万人の観客が一つの試合を目的に集まる光景について、そのスケールの大きさを伝えた。巨大なスタジアムの内部には、フィールドを見下ろすように大型スクリーンが設置されており、客席の上層階からでも試合の細かな動きを確認できる。アメリカらしい豪華な設備や演出も、現地観戦ならではの見どころだった。試合は前半を0－0で折り返したものの、後半に入ると一気に動き始める。後半6分、オランダ代表のフィルジル・ファン・ダイクが先制点を記録。しかし日本代表もすぐに反撃し、その6分後、中村敬斗が同点ゴールを決めた。スタジアムに詰めかけた日本人サポーターは一斉に立ち上がり、会場には大きな歓声が響いた。おのだ氏も周囲のサポーターとともに喜び、日本代表が強豪オランダを相手に得点した瞬間の興奮を伝えた。その後、オランダが再び勝ち越し。日本は1－2と追いかける展開となった。残り時間が少なくなる中でも、日本代表は攻撃を続けた。そして後半43分、コーナーキックから鎌田大地が劇的な同点ゴールを決め、スコアを2－2とした。試合終了間際の同点弾に、日本側の客席はこの日最大級の盛り上がりを見せた。周囲の観客が抱き合い、日の丸を掲げながら喜ぶなど、現地でしか味わえない一体感が生まれていたという。試合はそのまま2－2で終了。日本代表は優勝候補の一角ともいえるオランダ代表を相手に、2度リードを許しながらも追いつき、貴重な勝ち点1を獲得した。おのだ氏は、勝利には届かなかったものの、強豪国を相手に最後まで諦めずに戦った日本代表の姿を高く評価。特に試合終了間際に同点へ追いついた展開について、現地の観客とともに味わった興奮を振り返った。テレビ中継では選手の動きやボールの位置を詳しく見ることができる一方、現地観戦では数万人の歓声や振動、得点が決まった瞬間の一体感を全身で体験できる。