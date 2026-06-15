『VIVANT』続編、7月26日放送開始 キービジュアル公開＆3つの特別イベント決定
堺雅人が主演を務めるTBS日曜劇場『VIVANT』第2シーズンが、2026年7月26日後9：00からスタートする。それに先立ち、作品の世界観を象徴するキービジュアル（KV）が公開されたほか、第1シーズン上映会やファンミーティングなど、3つの特別イベントの開催も発表された。
【写真あり】公式SNSが新イラストを公開！
2023年に放送された第1シーズンから3年。第2シーズンは、国際テロ組織・テントを巡る任務を終えた乃木憂助（堺雅人）のもとに、別班の緊急招集を意味する赤い饅頭が届けられる場面から幕を開ける。
第1シーズン終盤で、乃木が父でありテントの指導者でもあったノゴーン・ベキ（役所広司）に銃弾を放った出来事や、薫（二階堂ふみ）、ジャミーンとの再会の裏側で何が起きていたのか。その真相が第1話で明かされるという。
今回解禁されたKVでは、広大な砂漠と空を背景に、登場人物たちが静かにたたずむ姿が描かれている。それぞれが見つめる先に何があるのか、続編の物語を示唆するビジュアルとなっている。
あわせて、『VIVANT』の世界を体感できる3つの特別イベントも決定した。
まず第1弾として、7月25日に東京国際フォーラム ホールAで「日曜劇場『VIVANT』第1シーズンスペシャルエディション上映会」を開催。第1シーズンをダイジェスト版で振り返るほか、出演者やスタッフによるトークショーも予定している。チケット料金は5000円で、非売品ノベルティが付属する。
続く第2弾は、8月開催予定の『VIVANT』ファンミーティング。豪華出演者が集結する一夜限りのイベントとして実施される予定で、出演者などの詳細は後日発表される。
第3弾としては、9月から体験型イベントを開催。ドラマで実際に使用されたセット内でミッションに挑戦できる内容となり、東京開催後には大阪への巡回も予定されている。
また、第2シーズンは放送終了後に「TVer」「TBS FREE」で見逃し配信されるほか、有料配信サービスでは「U-NEXT」が独占見放題配信を実施。リアルタイム視聴に加え、配信でも作品を楽しめる環境が整う。
原作・演出・プロデュースは福澤克雄氏が担当。再び幕を開ける『VIVANT』の物語が、どのような新たな展開を見せるのか注目が集まりそうだ。
【写真あり】公式SNSが新イラストを公開！
2023年に放送された第1シーズンから3年。第2シーズンは、国際テロ組織・テントを巡る任務を終えた乃木憂助（堺雅人）のもとに、別班の緊急招集を意味する赤い饅頭が届けられる場面から幕を開ける。
今回解禁されたKVでは、広大な砂漠と空を背景に、登場人物たちが静かにたたずむ姿が描かれている。それぞれが見つめる先に何があるのか、続編の物語を示唆するビジュアルとなっている。
あわせて、『VIVANT』の世界を体感できる3つの特別イベントも決定した。
まず第1弾として、7月25日に東京国際フォーラム ホールAで「日曜劇場『VIVANT』第1シーズンスペシャルエディション上映会」を開催。第1シーズンをダイジェスト版で振り返るほか、出演者やスタッフによるトークショーも予定している。チケット料金は5000円で、非売品ノベルティが付属する。
続く第2弾は、8月開催予定の『VIVANT』ファンミーティング。豪華出演者が集結する一夜限りのイベントとして実施される予定で、出演者などの詳細は後日発表される。
第3弾としては、9月から体験型イベントを開催。ドラマで実際に使用されたセット内でミッションに挑戦できる内容となり、東京開催後には大阪への巡回も予定されている。
また、第2シーズンは放送終了後に「TVer」「TBS FREE」で見逃し配信されるほか、有料配信サービスでは「U-NEXT」が独占見放題配信を実施。リアルタイム視聴に加え、配信でも作品を楽しめる環境が整う。
原作・演出・プロデュースは福澤克雄氏が担当。再び幕を開ける『VIVANT』の物語が、どのような新たな展開を見せるのか注目が集まりそうだ。